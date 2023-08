Honderden mensen nemen afscheid van Chris Finaut: “We zullen je missen en je nooit vergeten”

Het afscheid van wijlen Chris Finaut heeft voor een massale volkstoeloop gezorgd in uitvaartcentrum Polderbos in Oostende. De treurende familie kreeg de steun van honderden vrienden en kennissen uit Snaaskerke en wijde omgeving. De aanwezigen moesten verdeeld worden over twee zalen, waar gelijktijdig, live en digitaal, de plechtigheid kon gevolgd worden.

Naast de pakkende foto’s uit het boeiende leven van Chris werden getuigenissen van de familie voorgelezen, ook van zijn twee geadopteerde zonen uit Vietnam, Hoan en Lêan.

Zijn werkgever, Bart Coussée, van Bouwbedrijf Coussée in Roeselare, waar Chris 30 jaar actief was als calculator, onderstreepte hoe belangrijk de drijvende kracht van Chris voor het bedrijf was geweest. Ook Peter Carrewijn, voorzitter van SK Snaaskerke, sprak, in naam van de hele club zijn dank en waardering uit tegenover Chris, die bijna 40 jaar lang, lief en leed gedeeld heeft met de club, als bestuurslid, als secretaris en gerechtigd correspondent. “Chris, je was de ziel van SK Snaaskerke. We zullen je missen en je nooit vergeten. We beloven plechtig jouw werk verder te zetten.”