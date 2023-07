Secretaris van SK Snaaskerke Chris Finaut (70) plots overleden: club in rouw na verlies trouw bestuurslid

Het was op zondagmorgen 30 juli een donderslag bij heldere hemel toen bekend raakte dat bekende Snaaskerkenaar Christiaan Finaut plots overleden was. Tijdens het nemen van een stortbad stortte hij neer. De hulpdiensten deden nog al het mogelijke om hem te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten.

Christiaan was een bekende Snaaskerkenaar. Hij voetbalde in de jaren 60 en 70 als verdediger en ook als doelman bij SK Snaaskerke. Met de vrienden van de Gistelse veteranen was hij ook lang actief in het zaalvoetbal. Door blessures haakte hij vroeg af en meer dan 40 jaar geleden werd hij bestuurslid van SK Snaaskerke, een club die actief is in tweede provinciale A. De laatste tien jaar fungeerde hij als secretaris en gerechtigd correspondent. Dat is een belangrijke taak in de club, hij was bezig met organisatie en transfers. Chris kende alle spelers, hun familieleden en alle supporters.

Twee zonen

Christiaan Finaut werd op 4 mei 70 jaar. Zijn hele leven werkte hij als calculator bij het Roeselaarse bouwbedrijf Coussée. Hij was gehuwd met Christine Dupont en vader van twee zonen, Hâen en Lêon.