Heulse ondernemer Joseph Potteau (91) overleden

De bekende Heulse ondernemer Joseph Potteau is donderdag 22 juni op 91-jarige leeftijd overleden in het AZ Groeninge in Kortrijk. Hij was nog altijd voorzitter van de raad van bestuur van de nv Potteau en van de nv De Coene Products. In het bijzonder Potteau Labo in de Zuidstraat mag beschouwd worden als zijn groot levenswerk.

Joseph Potteau is op 22 februari 1932 in Heule geboren. Het is zijn grootvader Alfons Potteau die rond 1890 met een schrijnwerkbedrijf begon. Zijn zonen Georges en Gerard volgden hem op. Joseph was de oudste zoon van Gerard.

In 1958 richtte Gerard met zijn zonen Joseph, Carlos en later ook Paul een nieuw bedrijf op dat zich specialiseerde in kapconstructiespanten: Gerard Potteau & Zonen. Daaruit groeide dan het huidige, succesrijke Potteau Labo, dat intussen niet alleen labomeubilair maakt maar ook instaat voor de inrichting van ziekenhuizen, hotels, musea, enz.

Joseph gaf de leiding over aan schoonzoon Luc Clinckemaillie en sinds kort is met zijn zoon Bram Clinckemaillie de vijfde generatie aangetreden. In de jaren ‘70 nam de familie Potteau in Gullegem De Coene Products over, een van de overblijvende afdelingen van de destijds vermaarde Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene. Dit bedrijf is gespecialiseerd in houten brandwerende technische binnendeuren. Van beide bedrijven bleef Joseph Potteau voorzitter van de raad van bestuur. Tot het laatst wilde hij op de hoogte blijven van het reilen en zeilen.

“Het was zijn levenswerk”, zegt schoonzoon Luc Clinckemaillie. “Letterlijk niet alleen zijn werk maar ook zijn leven. Veel andere hobby’s of interesses had hij niet. Wel was hij graag onder de mensen. Hij hield ook van muziek en is vele jaren bestuurslid geweest van de harmonie Sint-Cecilia in Heule.”

Joseph Potteau, die in Gemeenhof nabij Heulebos woonde, was getrouwd met Denise Lesage die hem in 2003 ontvallen is. Intussen was Lima Dewaele al vele jaren zijn levensgezellin. Hij was vader van drie kinderen: Els (met Luc Clinckemaillie, Gullegem), Mieke (met Geert Vanhalst, Sint-Eloois-Winkel) en Hilde (+1974). Hij had vijf kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.

De uitvaartdienst heeft plaats op woensdag 28 juni om 11 uur in de Sint-Eutropiuskerk in Heule.

(NOM)