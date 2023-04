Heulenaar Stijn Vantieghem (39) sterft tijdens fietstocht in Noord-Frankrijk

Vorige weekeinde is de 39-jarige Stijn Vantieghem uit Heule totaal onverwacht overleden tijdens een fietstocht die hij met een vriend maakte in Noord-Frankrijk. Vermoedelijk is hartfalen hem fataal geworden. Hij was doctor in de natuurwetenschappen en was docent aan het Koninklijk Atheneum in Etterbeek. Hij woonde in Schaarbeek. “Stijn had alleen maar vrienden”, zeggen zijn ouders. “Over heel Europa, want hij heeft ook in Zwitserland en Engeland gewerkt.”

Vorige zaterdag 15 april had Stijn samen met Dieter Vanneste, een vriend van zijn lagereschooltijd in Heule en die in Gent woont, de trein genomen naar Poperinge. Ze hadden hun fiets mee en reden vanuit Poperinge de Franse grens over om een flinke tocht te maken door Frans-Vlaanderen. Rond 15 uur liep het na een 40-tal kilometer fietsen mis ter hoogte van het stadje Aire-sur-la-Lys. Toen zijn vriend omkeek, zag hij plots dat Stijn gevallen was. De opgeroepen hulpdiensten dienden nog hartmassage toe, maar het mocht niet meer baten.

Knappe student

“Het is niet te begrijpen”, zeggen zijn ouders Marc Vantieghem en Rosa Vantorre, die in Heule in de wijk Hoogweide wonen. “Onze Stijn is altijd zeer sportief geweest, leefde gezond, dronk niet. Hij liep ook, heeft deelgenomen aan de kerstcorrida van Deerlijk en de San Silvestercross in Sint-Eloois-Winkel. Hij fietste heel graag en wilde tegen de vakantie zelfs een nieuwe fiets kopen.” Zijn lichaam werd overgebracht naar Boulogne-sur-Mer waar zijn familie hem woensdag heeft kunnen begroeten.

Stijn Vantieghem is op 21 augustus 1983 geboren. Hij volgde lager onderwijs in Spes Nostra in de Koffiestraat in Heule en daarna ook middelbaar – Latijn-wiskunde – aan Spes Nostra in Heule. Van kinds af was hij een knappe leerling en na zijn middelbaar trok hij naar de KU Leuven om de studies burgerlijk ingenieur aan te vatten. Toen hij na twee jaar voor natuurwetenschappen opteerde, moest hij daarvoor naar de Universiteit Gent. Hij studeerde er af, om daarna aan de ULB in Brussel de titel van doctor in de natuurwetenschappen te behalen. Een postdoctoraat bracht hem vijf jaar naar Zürich in Zwitserland naar de technische universiteit ETH (Eidgenössische Technische Hochschule). Vervolgens was hij als professor verbonden aan de universiteit van Coventry in Engeland.

“De bescheidenheid zelve”

Na twee jaar keerde hij naar België terug en werd dan docent wiskunde-fysica aan het atheneum in Etterbeek. “Wij blijven achter met gevoelens van verdriet, verwarring en ongeloof”, reageert de directie van de school. “Stijn was een voorbeeld van engagement, inzet en passie, zowel voor de leerlingen als voor zijn collega’s. Ondanks zijn kennis was hij de eenvoud en bescheidenheid zelve.” In de school wordt maandag een herdenking gehouden waarop Stijns ouders ook aanwezig zullen zijn.

Stijn was ongehuwd en woonde al enige tijd op een flat in Schaarbeek in een diverse buurt en voelde zich daar ook goed thuis. “Hij was er door iedereen graag gezien”, zegt zijn moeder. “Hij gaf er zelfs bijles aan kinderen in zijn buurt.” Hoewel hij in de hoofdstad woonde, behield hij ook zijn vriendenkring in Heule. Hij kwam geregeld naar huis, vooral met feestdagen, en zo was hij laatst thuis geweest met Pasen. Hij had ook een goede band met zijn twee oudere broers Steven en Pieter, die in Merelbeke en Destelbergen wonen.

Stijn zal in Frankrijk worden gecremeerd waarna de urne zal worden overgebracht voor de uitvaart die plaatsheeft op donderdag 27 april om 11 uur in de Sint-Eutropiuskerk in Heule.