Geen kwaad opzet bij man (69) die levenloos naast auto op oprit werd gevonden

Het onderzoek naar het eventuele verdachte overlijden van een 69-jarige man die dinsdagochtend dood werd aangetroffen naast zijn auto op zijn oprit in Beveren aan de IJzer, bij Alveringem, is afgerond. Er werd woensdag nog een autopsie uitgevoerd op het lichaam. “Maar er werd niets verdachts vastgesteld of geen tussenkomst van derden”, meldt het West-Vlaamse parket.

De 69-jarige man werd dinsdagochtend om 6.30 uur aangetroffen naast zijn Peugeot op het einde van zijn oprit van zijn boerderij in de Grensstraat in Beveren aan de IJzer in Alveringem. Het was een postbode die de akelige ontdekking deed. De hulpdiensten werden verwittigd en een MUG-team kwam nog ter plaatse, maar voor de man kon geen hulp meer baten. Hij was al overleden. Gelet op zijn temperatuur lag de man er wellicht al enkele uren want hij was flink onderkoeld.

Verder onderzoek

Het labo en de recherche van de politie kwamen ter plaatse voor verder onderzoek want het overlijden werd als verdacht beschouwd. Er werd onder meer nagegaan of er ingebroken werd in de woning, maar dat was niet het geval. Er werd ook een autopsie op het lichaam bevolen. “Dat werd woensdag gehouden en intussen kregen we te horen dat er niets verdachts werd gevonden en er geen tussenkomst is van derden”, zegt Fien Maddens van het West-Vlaamse parket.

De zaak werd daarmee dus afgesloten. De man stierf wellicht ofwel een natuurlijke dood ofwel na een val. Het lichaam werd vrijgegeven zodat de familie afscheid kan nemen. (JH)