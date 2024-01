Man (69) levenloos aangetroffen in koude naast auto op oprit: parket en politie onderzoeken verdacht overlijden

De politie en het parket zijn een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden van een 69-jarige man dinsdagochtend in Beveren-aan-de-IJzer (Alveringem). De man werd ‘s ochtends vroeg zwaar onderkoeld aangetroffen naast zijn auto aan de voordeur. “We onderzoeken nog alle pistes en gaan daarom uit van een verdacht overlijden”, zegt Fien Maddens van het West-Vlaamse parket.

Het was een postbode, die dinsdagochtend rond 6.30 uur zijn ronde deed, die de akelige ontdekking deed. In de Grensstraat in Beveren-aan-de-IJzer in Alveringem werd een man gevonden die levenloos naast zijn auto lag. De man werd gevonden op zijn boerderij in de vrij afgelegen straat. De woning zelf ligt wat dieper dan de straat.

De wagen stond vlak voor de voordeur, de man lag er levenloos naast. De medische hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse, maar voor de man kon geen hulp meer baten. Hij bleek zwaar onderkoeld te zijn en was reeds overleden. De brandweer plaatste een tent om het slachtoffer af te schermen en de politie Spoorkin kwam ter plaatse.

Omstandigheden onderzocht

Ook het parket werd verwittigd. “We voeren momenteel een onderzoek naar een verdacht overlijden”, zegt Fien Maddens van het West-Vlaamse parket. “Wat er gebeurde weten we nog niet, alle pistes liggen nog open. De recherche en het labo komen net als een wetsdokter ter plaatse. Alle onderzoekdaden worden gesteld, zo wordt bijvoorbeeld ook nagegaan of de woning nog betreden werd of niet.”

Voorlopig lijkt er evenwel niets te zijn dat wijst in de richting van kwaad opzet. (JH)