GAIA reageert op overlijden van paard Bella in Brugge: “In de natuur moeten dieren geen trams trekken…”

Dierenrechtenorganisatie GAIA spreekt zich scherp uit op het overlijden van Bella, het trekpaard dat zaterdag overleed aan een hartaderbreuk in het centrum van Brugge. Volgens de zaakvoerder van de Brugse Paardentram ging het over een natuurlijk overlijden dat niets te maken had met de werkdruk of werkomstandigheden, maar in die uitleg kunnen de activisten van GAIA zich moeilijk vinden…

“Helaas is het de natuur. Ook paarden kunnen plots overlijden. Ik wil vooral benadrukken dat het niks te maken heeft met werkdruk of dergelijke”, liet Dirk Stael weten. Hij is de zaakvoerder van de Brugse Paardentram, het bedrijf waarvoor Bella al vijftien jaar koetsen door de hele stad trok. Bella zakte midden de straat in elkaar en overleed ter plaatse, ten gevolge van een hartaderbreuk.

GAIA reageert

“Net zoals in de natuur, zegt de eigenaar. Maar in de natuur worden paarden niet gedwongen om zware trams te trekken”, reageert GAIA op sociale media. “Het is hoog tijd dat we een einde maken aan deze ouderwetse praktijk. Net zoals in andere steden moet Brugge overstappen op moderne, diervriendelijke alternatieven, zoals elektrische paardentrams.”