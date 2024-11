Paard Bella bezwijkt in centrum van Brugge: “Heeft niks met werkdruk te maken”

“Helaas is het de natuur. Ook paarden kunnen plots overlijden. Ik wil vooral benadrukken dat het niks te maken heeft met werkdruk of dergelijke.” Twee dagen nadat in het centrum van Brugge een paard neerviel en stierf, schept de zaakvoerder van de Brugse Paardentram duidelijkheid. “Op sociale media circuleren intussen al foto’s en uitspraken waarin de context volledig ontbreekt”, zegt Dirk Stael.

De verslagenheid bij Dirk Stael is groot. Zaterdag kreeg de zaakvoerder het nieuws te horen dat Bella, het trekpaard van een 84-jarige koetsier van de Brugse Paardentram, plots neerviel in het Genthof in het centrum. Hulp kon niet meer baten. Een hartaderbreuk, wellicht. “Dit incident heeft diepe indruk gemaakt, niet alleen op onze organisatie, maar ook op veel Bruggelingen”, zegt Stael.

Voor hem is het belangrijk dat bij het incident de nodige context wordt gegeven. Want het overlijden kwam er niet door werkdruk of buitengewone werkomstandigheden, benadrukt de man. “Het is gewoon de natuur”, stelt Stael. “Yvan, onze 84-jarige koetsier en veteraan met decennia ervaring, werkte al vijftien jaar met Bella. Logischerwijs is hij enorm aangedaan door haar onverwachte overlijden. Hij kende het paard vanbinnen en vanbuiten. Emotioneel heeft die man het heel zwaar.”

Hartaderbreuk

“Bella bezweek aan een hartaderbreuk terwijl ze op straat stond”, legt Stael de omstandigheden uit. “De koets was leeg en Bella was op dat moment niet aan het werk. Eerder op de dag had ze tijdens een pauze aan het Begijnhof nog gegeten en gedronken. Niets wees erop dat er iets mis was. Net zoals bij mensen kan een dergelijk medisch incident onverwacht en zonder voorafgaande signalen optreden. Helaas wordt deze trieste gebeurtenis door sommigen aangegrepen om polarisatie te creëren. Op sociale media circuleren foto’s en uitspraken waarin de context volledig ontbreekt. Dit zorgt niet alleen voor onnodige verdeeldheid, maar ook voor een eenzijdige beeldvorming die niets te maken heeft met de werkelijkheid. Bella’s overlijden is een tragische gebeurtenis, maar het mag geen aanleiding zijn voor ongegronde beschuldigingen of polarisatie. Wij blijven ons inzetten voor het welzijn van onze paarden en blijven transparant communiceren over hoe we met deze dieren omgaan”, aldus Dirk Stael.

“Al zeg ik het zelf: we verzorgen onze paarden heel goed”, stelt hij. “Net zoals dat bij de Brugse koetsiers het geval is. Wij beschikken over vijf paarden voor drie tramstellen. Maar we werken enkel op reservatie en na een dag werken krijgen onze paarden steevast meer dan voldoende rust. Op zeer regelmatige basis worden de dieren ook gescreend. Bij Bella gebeurde dat zelfs nog onlangs en er was niks aan de hand. Zoals ik eerder zei: het is de natuur en het kan gebeuren dat paarden plots komen te overlijden, net zoals dat bij mensen het geval is. We leven nu vooral mee met Yvan.” (MM)