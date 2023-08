Eeuwelinge Maria Debey (101) overleden in wzc Home Vrijzicht

In woonzorgcentrum Home Vrijzicht in Elverdinge, bij Ieper, is eeuwelinge Maria Debey (101) overleden. Ze was de moeder van drie kinderen Walter, Luc en Geert. In augustus 1978 sloeg het noodlot toe. Haar echtgenoot Robert Gykiere overleed tijdens een zwaar arbeidsongeval.

Maria werd geboren op 16 september 1921 in Merkem. Vader Achiel had tijdens zijn legerdienst Elisabeth van Pelt uit Schoten leren kennen en na hun huwelijk gingen ze in Merksem wonen.

Maria was nog maar twee jaar toen haar ouders in Boezinge kwamen wonen. Haar vader had heimwee naar zijn streek. Maria groeide op in een kroostrijk gezin van zes kinderen. Maria ging in Boezinge naar school tot haar vijftiende. Nadien werd Maria kinderoppas bij oom Cyriel en tante Irma.

Liefde gevonden op de kermis

Op een kermis leerde ze Robert Gykiere kennen. Ze huwde op 1 maart 1949. In Woesten baatten ze een tijdlang café De Leeuw Van Vlaanderen uit. in 1963 verhuisden Maria en Robert naar een nieuwbouw in de Ravestraat in Boezinge. De eeuwelinge kende veel tegenslagen. Naast haar echtgenoot verloor ze ook zonen Luc en Walter.

Maria was actief in de missiekring, werkte vaak in de tuin en maakte graag breiwerkjes. In Home Vrijzicht stond ze bekend als een optimistische en welgezinde vrouw die erg hield van muziek en zingen.

Het afscheid vindt plaats op donderdag 31 augustus om 10 uur in de Sint-Leonarduskerk in Zuidschote. (EDB)