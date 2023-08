Dubbel afscheid van Inès (15) die het leven liet in tragisch ongeval aan bushalte in Wielsbeke

Donderdagnamiddag wordt bij begrafenissen Messiaen in Oostrozebeke afscheid genomen van Inès Moulay die het leven liet toen ze samen met haar mama en een derde slachtoffer geraakt werd door een bestelwagen die in een bushalte terecht kwam. Een dag later is er voor de familie en vrienden langs mama’s kant een moslimdienst in de moskee in Desselgem. “Mijn vrouw zal er niet bij kunnen zijn, zij ligt nog op intensieve zorgen. Maar misschien kan ze via livestream de dienst volgen.” Vrijdag wordt Inès dan ook begraven op het kerkhof van Wielsbeke.

Pluspapa Hugues Eliat, die Inès als zijn eigen dochter beschouwde en zij hem als haar echte papa, kan het nog altijd niet bevatten. “Het is super hard. Maar de mensen die overleven, moeten verder”, klinkt het. “Mijn echtgenote herstelt momenteel van haar vele verwondingen. Zowat alles is gebroken: borstkas, heupen, polsen, linkerkuitbeen, een verbrijzeld rechterbeen… Ook het glas van het bushokje heeft veel snijwonden toegebracht.”

Ondertussen kon mama Farah Debbar (43) haar familie in Algerije op de hoogte brengen. “Ze heeft haar jongste zus kunnen bellen. En daarna door de ‘tamtam africaine’ zijn werk, het gaat nog sneller dan hier…”

Operatie uitgesteld?

Voor zijn eigen familie stond Hugues erop dat er ook een christelijke afscheidsdienst kwam. “Die vindt donderdag om 14 uur plaats bij begrafenissen Messiaen in Oostrozebeke. Er kunnen daar maar een 100-tal mensen binnen. Een dag later zullen we in de moskee in Desselgem ook een islamitische afscheidsplechtigheid houden. Daar stond ook haar mama op. Normaal zou mijn vrouw vrijdag geopereerd worden in AZ Groeninge in Kortrijk, maar misschien wordt dat uitgesteld zodat ze via livestream kan volgen.”

De gemeentediensten van Wielsbeke stellen momenteel alles in het werk om Inès ook een plaatsje te geven op de begraafplaats van Wielsbeke. “De burgemeester is daarvoor bij mij geweest, we zijn hem daar dankbaar voor.”