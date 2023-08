Sadaf (24) getuigt na aanrijding waarbij Inès (15) het leven liet: “Alsof harde windstoot me op straat blies”

Bij het zware ongeval waar maandag de 15-jarige Inès Moulay om het leven kwam en haar moeder zwaargewond raakte, liep ook de 24-jarige Sadaf Sadat uit Bissegem ernstige verwondingen op. Zij bleef de hele tijd bij bewustzijn. “Ik voelde plots een harde wind en belandde een stuk verder op straat”, zegt Sadaf.

Sadaf wou maandagnamiddag de bus nemen naar huis en stond bij de bushalte op de hoek van de Vierlindenstraat en de Ooigemstraat te wachten. Iets voor 14 uur sloeg daar het noodlot toe. “Ik kende de andere twee dames niet, zij stonden ook gewoon te wachten op de bus net als ik”, begint Sadaf. “Ik stond iets verder langs de weg en met mijn rug naar de straat. Ik was op mijn gsm bezig, de bestelwagen heb ik nooit zien aankomen.”

“Plots voelde het alsof ik geraakt werd door een harde windstoot en ik vloog verder op de straat. Mijn been deed enorm veel pijn maar ik ben de hele tijd bij bewustzijn gebleven, ik heb alles zien gebeuren. De twee andere vrouwen bleven iets verder liggen op de grond. Toen de hulpdiensten kwamen, vroeg ik meteen hoe het met hen was. Pas in het ziekenhuis heb ik vernomen dat het jongste meisje het niet gehaald had.”

Huid weg

Van de drie slachtoffers van het ongeval was Sadaf er het minst erg aan toe maar gezien de ernst van de situatie, wil dat niet zoveel zeggen. “In mijn linkeronderbeen zijn beide botten gebroken”, gaat Sadaf verder.

“Ik ben intussen geopereerd. Ook de huid van dat been is helemaal weg, de dokters moeten later nog kijken hoe ze dat gaan oplossen. Op mijn ander been heb ik wat grote blauwe plekken en ik ben genaaid aan mijn hand. Daar zaten glasscherven in. Fysiek heb ik nog steeds veel pijn in mijn been maar mentaal ben ik best ok.”

Opleiding

“Wel is het nog afwachten hoe en wanneer ik aan mijn volgend schooljaar zal kunnen beginnen. Ik had net mijn diploma Internationaal Ondernemen behaald en zou in september starten aan een volgende opleiding International Communication Management. Ik hoop dat ik later deze week meer nieuws krijg van de dokters.”

“Van de andere slachtoffers heb ik nog niet zoveel gehoord, ik hoop dat alles goed gaat met die mama. Een dochter verliezen, dat kan je niet vatten.” (JF)