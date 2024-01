“Dat ze dit samen beslist hebben, biedt wat troost”: zoon (71) getuigt nadat ouders samen uit het leven stappen in Nieuwpoort

“Ze konden niet zonder elkaar. De een wou niet leven zonder de ander. Papa kreeg te horen dat hij blaaskanker had en ook met mijn stiefmoeder ging het niet goed. Ze zagen geen uitweg meer.” Een dag nadat in een serviceflat in Nieuwpoort de lichamen werden gevonden van een 91-jarige man en zijn 81-jarige vrouw, is duidelijk dat ze samen uit het leven stapten. “Dat ze dit samen beslisten, biedt me wat troost”, zegt de zoon (71).

Het is inmiddels duidelijk wat er zich dinsdagmiddag afspeelde in een serviceflat in de Canadalaan in Nieuwpoort. Rond de middag werden daar de levenloze lichamen gevonden van een 91-jarige man en zijn 81-jarige vrouw. Ook hun hondje werd dood aangetroffen. Het parket stelde een wetsdokter aan, maar die gaat uit van een spijtig familiedrama.

Afscheidsbrieven

Het was de 71-jarige zoon, die vlakbij woont, die de ontdekking deed. “Elke dag ging ik langs, om wat te praten of soep te maken”, zegt hij. “Toen ik binnenging met mijn sleutel was er geen gehoor. Vlak nadien vond ik mijn ouders samen in bed. Het was duidelijk dat er geen hulp meer kon baten. Ik vond ook diverse afscheidsbrieven, gericht aan mij en de familie en de politie. Daarin stond duidelijk dat ze dit samen beslist hadden. Dat ze er samen voor kozen om uit het leven te stappen, want de een kon niet zonder de ander. Dat biedt me wel wat troost.”

“Hoe hard ook, we moeten hun beslissing respecteren”

De 91-jarige man en zijn vrouw waren ondanks hun hoge leeftijd nog erg zelfstandig. “Papa is altijd een fiere man geweest”, vervolgt zijn zoon. “Hij wou weinig hulp aanvaarden. Samen deden ze het goed, hij en mijn stiefmoeder. Ze waren ook al meer dan 40 jaar samen. Maar drie weken geleden kreeg hij de diagnose van blaaskanker. En een behandeling zou niets meer helpen. Papa wou zich ook niet laten behandelen. Dan vertrek ik uit het ziekenhuis tussen zes planken, zei hij.”

Onverwacht

“En ook met mijn stiefmoeder ging het niet goed. Zij brak meermaals ruggenwervels bij valpartijen en had een zwakke gezondheid. We vreesden al dat het moeilijk zou worden het jaar te halen, maar ik had nooit verwacht dat ze dit zouden beslissen. Ze hebben er ook nooit iets over gezegd. Hoe hard ook, we moeten hun beslissing respecteren.”

Uit de achtergelaten brieven, zowel aan de familie als de politie, bleek duidelijk dat dit hun beslissing was. Het West-Vlaamse parket stelde dinsdag wel nog een wetsdokter aan die dinsdagavond ter plaatse ging. “Er wordt wel nog een autopsie uitgevoerd om eventuele andere pistes uit te sluiten, maar alles wijst op een familiedrama”, deelt het parket mee.

Aangeslagen

Ook burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) reageert aangeslagen. “Die mensen waren nog goed zelfstandig en huurden een serviceflat van de stad. Er werd regelmatig nagegaan of alles in orde was. Je weet nooit wat er in een mens omgaat, maar dit is hoe dan ook triestig nieuws.” (JH)