Bejaard koppel dood aangetroffen in serviceflat: onderzoek naar familiedrama

In een serviceflat in Nieuwpoort werd dinsdagmiddag een bejaard koppel levenloos teruggevonden. Het gaat om een 93-jarige man en zijn 83-jarige echtgenote. Het heeft er alle schijn van dat het om een familiedrama gaat.

Het was de zoon van het hoogbejaarde echtpaar die dinsdagmiddag de gruwelijke ontdekking deed. De man ging op bezoek bij zijn ouders die een serviceflat betrekken in de Canadalaan, in het centrum van Nieuwpoort. Toen hij aanbelde deed er niemand open. Eenmaal binnen trof hij de lichamen van zijn ouders aan in bed. Hulp kon niet meer baten. Wat er precies gebeurde wordt nog onderzocht. De politie was dinsdagmiddag bezig met de nodige vaststellingen. Het heeft er alle schijn van dat het om een familiedrama gaat waarbij beiden om het leven zouden zijn gekomen. Of het om een gezamenlijke beslissing of niet gaat wordt nog onderzocht. Ook het hondje van het koppel werd dood terug gevonden in huis.

Zwaar aangeslagen

Burgemeester Geert Vanden Broucke (Cdv&V) van Nieuwpoort bevestigt het nieuws maar wacht het politieonderzoek af maar reageert erg aangeslagen. “Dit nieuws komt hard aan”, zegt hij. “Het gaat om een man van 93 en zijn vrouw van 83 die een serviceflat huren van de stad die wij huren aan IJzer en Zee. Het gaat om een eerder teruggetrokken koppel. Onze stadsdiensten namen regelmatig contact met hen op om te zien of alles oké was en of er hulp nodig was. We weten niet altijd wat er in de mensen om gaat maar dit is hoe dan ook een triestig verhaal. Onze gedachten zijn bij de zoon en de rest van de familie.” (JH)