Cultuurfilosoof Louis Dupré (96) uit Kortrijk overleden

In Kortrijk is op 11 januari de internationaal bekende cultuurfilosoof Louis Dupré op 96-jarige leeftijd overleden. Hij was emeritus hoogleraar aan de Amerikaanse Yale Universiteit. Decennialang pendelde hij tussen de VS en België. Hij woonde met zijn echtgenote Edith Cardoen aan de Dam in Kortrijk.

Louis Dupré is op 16 april 1925 in het Kempense Veerle geboren. Hij is de broer van onder meer Vlaams minister en staatssecretaris Jos Dupré die vorig jaar overleden is. Hij studeerde aan de KU Leuven en promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte met een studie over Karl Marx. In 1958 trok hij naar de VS waar hij meer dan 50 jaar gedoceerd heeft. Hij begon aan de Georgetown Universiteit in Washington.

Yale Universiteit

Nadien was hij tot 1998 hoogleraar filosofie aan de Yale Universiteit. Aan andere universiteiten, ook aan de KU Leuven, was hij gastprofessor. Hij werd in de universitaire wereld onder meer bekend door zijn grondige studies over de verhouding tussen het christendom en het ontstaan van de moderne westerse cultuur. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste godsdienstfilosofen van de 20ste eeuw en wordt een ‘glashelder denker met een analytisch vermogen’ genoemd. Hij kreeg ook talrijke onderscheidingen.

Auteur van boeken

Hij was auteur van een dozijn boeken – waaronder een trilogie over de bronnen van het modernisme waarvan het derde deel nog maar in 2013 verscheen – en van talloze publicaties in vaktijdschriften. Met zijn echtgenote Edith Cardoen publiceerde hij in 1981 het boek ‘Terugkeer naar de innerlijkheid’. Hij was lid van de American Academy of Arts and Sciences en van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Prof. Dupré trouwde in 1978 met Edith Cardoen, afkomstig van Lendelede. Zij is doctor in de pedagogie en was verbonden aan de Kulak in Kortrijk, eerst als monitor voor de filosofische vakken, later als hoofd van de dienst Studieadvies. Uit een eerste huwelijk had hij een zoon, Christian.

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 15 januari om 10.30 uur in de Kortrijkse O.L.Vrouwekerk.

