Begraafplaats Ieper wordt duurzamer, groener en efficiënter in ruimtegebruik

De renovatie van de Ieperse begraafplaats is volop bezig. De aanpassingen zorgen voor een efficiënt ruimtegebruik, duurzaam groenbeheer en gemengd parkgebruik. Met verstevigde graspaden, een nieuwe integraal toegankelijke toegangsweg, de heropbouw van het verzakte poortgebouw aan de hoofdingang en een renovatie van het bomenbestand.

“De nieuwe omgevormde weg aan de hoofdingang A in de Zonnebeekseweg zorgt voor betere toegankelijkheid. Daarbovenop ziet het er weer verzorgd uit met het herstel van de toegangspoort tot de oorspronkelijke staat. Alle aanpassingen samen zorgen voor een opwaardering van de Ieperse begraafplaats”, zegt schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit).

Toegankelijke groene begraafplaats

Verstevigde graspaden zijn toegankelijker dan losse steenslag. De Ieperse Stedelijke Adviesraad testte dit uit en het werd als positief bevonden. De groene paden creëren een aangenamer en rustiger beeld op de begraafplaats. Bovendien zorgen graspaden voor efficiënter groenonderhoud en meer biodiversiteit.

De groene omvorming werd al op meerdere locaties door de Groendienst doorgevoerd. Op de begraafplaats in Ieper o.a. op de perken E, F, G, H, 2 ,3 en 4. En ook in Brielen, Hollebeke, Sint-Jan, Voormezele, Vlamertinge, Zillebeke en Zuidschote vind je de verstevigde graspaden. In het najaar van 2023 is een volgende fase van deze vergroening voorzien op de begraafplaats in Ieper.

Komende winter wordt eveneens het bomenbestand omgevormd en aangevuld met onder andere vrij uitgroeiende, duurzame boomsoorten.

Renovatie ingang A in de Zonnebeekseweg

Tussen 19 juni en 14 juli 2023 wordt de volledige toegangsweg in kasseien gerenoveerd. In de plaats komt er een toegankelijker tweesporenpad in uitgewassen beton. Alle stenen worden gerecupereerd voor hergebruik ter plaatse of toekomstig hergebruik op de site.

Tijdens deze werken is de ingang A en de zone binnen de werfzone niet toegankelijk voor bezoekers. Begrafenissen en diensten zullen via een alternatieve route gebeuren. Ook het beschadigde poortgebouw wordt heropgebouwd naar de oorspronkelijke toestand. De smeedijzeren poortelementen worden tijdelijk afgenomen voor een schilder- en opfrisbeurt.