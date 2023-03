Barones Marie-Louise Velge-Van Houtte overleden

In het AZ Groeninge in Kortrijk is Barones Marie-Louise Velge-Van Houtte vorige week woensdag op bijna 90-jarige leeftijd overleden. Zij was de echtgenote van baron Jean-Charles Velge die in 2010 overleden is. Ze woonde in het landgoed Zonneberg in de Beerbosstraat in Sint-Denijs.

De barones is in Gent geboren als dochter van Jean Van Houtte die in verscheidene regeringen minister van Financiën geweest is. Van 1952 tot 1954 was hij eerste minister, later minister van Staat. Hij werd premier toen de jonge Boudewijn net koning geworden was. Hij gaf Boudewijn persoonlijk lessen Nederlands, zodat hij de eerste Belgische koning werd die vlot Nederlands sprak.

Familie Bekaert

Jean-Charles Velge heeft als gedelegeerd bestuurder jarenlang de staaldraadgroep Bekaert geleid en tot 1997 was hij voorzitter van de raad van bestuur. Hij was de laatste topman van de firma die tot de familie Bekaert behoorde (wel is de familie nog vertegenwoordigd in de raad van bestuur). Het bedrijf was in 1880 gesticht door zijn grootvader Leo Leander Bekaert. Hij was de zoon van diens dochter Antoinette Bekaert en Max Velge. Baron Antoon Bekaert, destijds burgemeester van Zwevegem, was zijn volle neef, zowel langs moeders- en als vaderszijde. De families Velge en Bekaert waren door verscheidene huwelijken met elkaar verbonden. Ook andere leden van de familie Velge hebben bestuursfuncties bekleed bij Bekaert.

Rozen

Van de barones was bekend dat ze van rozen hield. Ze was ere-vicevoorzitter van de World Federation of Rose Societies en erevoorzitster van de Koninklijke Nationale Maatschappij ‘Vrienden van de Roos’. Er is ook een rozensoort naar haar vernoemd. Zij was ook lid van de kerkfabriek van Sint-Denijs. Ze volgde er bij zijn overlijden haar man op die na zijn afscheid van Bekaert voorzitter geworden was van de kerkfabriek. Beiden waren ook de mecenassen van brandramen in de kerk.

Barones Velge was moeder van zes zonen. Enkel zoon Henri-Jean heeft nog een operationele functie bekleed. Ze had ook 17 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. De uitvaartdienst in de kerk van Sint-Denijs heeft plaatsgehad in beperkte familiekring, gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats van Sint-Denijs.