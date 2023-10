Ardooie Kermis met een week uitgesteld en vlaggen aan gemeentehuis hangen halfstok: “Uit respect voor overleden burgemeester”

De uitvaartdienst van de betreurde burgemeester Karlos Callens vindt zaterdag om 11 uur plaats in de Sint-Martinuskerk in Ardooie. Dit gaat gepaard met een aantal maatregelen die het gemeentebestuur nam. Zo wordt Ardooie Kermis met een weekend uitgesteld en hangen de vlaggen er momenteel halfstok. Het bestuur communiceert trouwens ook een week lang niet. “Uit respect”, klinkt het.

Ardooie neemt zaterdag om 11 uur in de Sint-Martinuskerk afscheid van burgemeester Karlos Callens die afgelopen zondag is overleden. De uitvaart vindt in principe plaats in het weekend van Ardooie Kermis. In eerste instantie werd beslist om de kermis te laten doorgaan, maar dan wel aan De Ark in plaats van op het Marktplein. Ondertussen werd die beslissing nietig gedaan en werd er beslist om de kermis met een week uit te stellen naar het weekend van 21 en 22 oktober.

“Deze beslissing kwam er nadat we de kermiskramers op de hoogte brachten van de nieuwe locatie. We merkten dat er geen enthousiasme was, meer nog er was zelfs een afkeuren van het idee. De kermiskramers zien het niet zitten om zo ver van het centrum de kermis op te zetten. Dus schakelden we over naar plan B: Ardooie Kermis met een week uitstellen. We hopen dat er zo voldoende kramen komen, liefst wat meer dan een schietkraam en een paardenmolen”, klinkt het bij dienstdoend burgemeester Krist Soenens

Voor de gewone markt op zondag is er geen regeling getroffen die afwijkt van wat gebruikelijk is, voor de kermis is dat wel het geval.

Communicatiestop

Het gemeentebestuur van Ardooie wil tot na de begrafenis niet meer communiceren, eveneens uit respect voor burgemeester Karlos Callens.

“We beslisten dat gisteren maandag op het schepencollege”, zegt communicatieschepen Véronique Buyck (Groep 82). “Er ligt van woensdag tot en met vrijdag in het gemeentehuis een rouwregister dat elke Ardooienaar kan komen tekenen. Eerste schepen Krist Soenens (Groep 82) in nu waarnemend burgemeester.” (IB/JM)