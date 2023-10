Ardooie opent rouwregister voor burgemeester Karlos Callens, inwoners kunnen voor uitvaart op zaterdag laatste groet brengen

Nu zaterdag 14 oktober neemt Ardooie afscheid van burgemeester Karlos Callens, die zondag overleed. Hij wordt begraven om 11 uur in de Sint-Martinuskerk. Vooraf zal zijn kist opgesteld staan in het gemeentehuis waar iedereen een laatste groet kan brengen.

Burgemeester Karlos Callens overleed zondagvoormiddag omstreeks 11 uur bij hem thuis in de Motestraat in Ardooie. De uitvaartplechtigheid vindt nu zaterdag plaats om 11 uur in de Sint-Martinuskerk in Ardooie.

Rouwregister

Daarvoor staat de kist opgesteld in het gemeentehuis, waar de Ardooienaren hun overleden burgemeester kunnen begroeten. “In het gemeentehuis wordt een rouwregister geopend van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 oktober, telkens van 9 tot 12 en van 13.30 tot 19 uur”, zegt zoon Pieter Callens.

Eerste schepen Krist Soenen is nu waarnemend burgemeester. Of hij dat blijft tot aan de verkiezingen, is nog niet duidelijk. Naast Krist Soenen is ook schepen Véronique Buyck een mogelijke kandidaat-burgemeester.