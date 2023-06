Proper Strand Lopers zetten Andrea Delanghe in de bloemen

Tijdens de maandelijkse strandopruimactie zetten de Proper Strand Lopers hun topruimer Andrea Delanghe uit De Panne in de bloemetjes.

“Zij heeft, op enkele uitzonderingen na, op haar eentje in drie jaar tijd zo’n 589 opruimacties geplaatst op ons digitaal platform”, vertelt projectcoördinator Tim Corbisier. “Aangezien er in deze periode in totaal 619 strandopruimacties zijn geweest in De Panne, stond zij in voor 97 procent van alle acties, goed voor een schatting van ruim 14.000 liter afval. Deze hoeveelheid acties is een absoluut record.” Op de foto zien we Andrea samen met haar collega-Proper Strand Lopers en schepen Wim Janssens. (KP)