102-jarige Maurits Jonckheere van langst getrouwde paar uit ons land is overleden

De 102-jarige Maurits Jonckheere uit Zedelgem is overleden. Maurits was de echtgenoot van eeuwelinge Elza Damme met wie hij op 5 december zijn 80ste huwelijksverjaardag zou vieren. Maurits en Elza waren het langst getrouwde paar van ons land.

Maurits werd geboren op 4 augustus 1920 in Jabbeke. Samen met vijf broers en drie zussen groeide hij op in Snellegem. In hun groot gezin was ook nog plaats voor hun inwonende grootmoeder. Maurits beleefde er een onbezorgde jeugd en hij was als kind al leergierig. Hij vervulde ook meerdere verdienstelijke rollen in de kerk: eerst als misdienaar, later als orgelblazer, koorzanger, klokkenluider en ten slotte hulp van de pastoor. Als enige van de familie ging Maurits naar de vakschool. Na drie jaar werkte hij zijn opleiding met succes af. Maurits luisterde graag naar Franse chansons. Hij zocht de teksten op en noteerde die in schriftjes. Zo leerde hij een woordje Frans. Het zou hem later, tijdens WO II, nog van pas komen, want er huisden Franstalige soldaten op de boerderij.

Flandria

Maurits werkte 43 jaar bij Flandria, zijn volledige loopbaan. Hij begon als werkman en werd al snel meestergast om te eindigen in het technisch bureau als verantwoordelijke van de matrijzenbouw. Als chauffeur ging hij met de bazen op bezoek bij buitenlandse klanten en leveranciers. Maurits leerde zijn toekomstige echtgenote Elza Damme kennen in de Zedelgemse fietsen- en bromfietsenfabriek waar ze allebei werkten. Op 5 december 1942, in volle oorlogstijd dus, stapten ze in het huwelijksbootje, in het noodkerkje van de Flandria. En al was het toen een moeilijke tijd, de trouwringen waren toch van echt goud. Meer zelfs: Maurits had ze zelf vervaardigd in de fabriek uit Franse muntstukken.

Voetbal

Maurits hield in zijn vrije tijd van voetbal. Hij speelde het zelf en had ook een abonnement bij Club Brugge. Hij bouwde ook zelf hun huis in de Magerhillestraat in Zedelgem waar ze 72 jaar lang woonden. Eenmaal de woning afgewerkt was, werd dochter Betty geboren en vijf jaar later dochter Karin. Betty en Gerard Droissart wonen in Sint-Kruis en Karin en Roger Debel in Oostkamp. Er zijn drie kleinkinderen: Wim, Fanny en Davy. Kleindochter Fanny zorgde voor twee achterkleinkinderen: Tiago en Mauro. Maurits en Elza namen twee jaar geleden hun intrek in een serviceflat verbonden aan het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Oostkamp.

Geen ruzie maken

Wat hun geheim was voor een lang en gelukkig huwelijk? Dat vertelden ze vorige jaar nog aan De Krant van West-Vlaanderen. “Geen ruzie maken! Wij hebben in die 79 jaar nooit woorden gehad en zijn elkaars beste maatjes. We zijn niet jaloers en overdrijven in niets. Dat is de sleutel. En na al die jaren kennen we elkaar tot op den draad.” (BC)