100-jarige Bellegemse onderwijzeres Irène Debucquoy overleden

In het wzc De Weister in Aalbeke is de gepensioneerde onderwijzeres Irène Debucquoy overleden. Ze mocht op 8 mei vorig jaar haar honderdste verjaardag vieren.

Juffrouw Irène is in Bellegem geboren als tweede jongste van de negen kinderen van Henri Debucquoy en Theodosia D’Hulst. Na de lagere school in Bellegem trok zij naar Pecq en daarna naar Tielt, waar ze het diploma van onderwijzeres behaalde.

Verenigingsleven

Eerst gaf ze korte tijd les in Rollegem, daarna in haar geboortedorp Bellegem. Ze droeg ook bij in het grote gezin, want ze was op zeker ogenblik de enige die kon autorijden, zodat zij instond voor de boodschappen.

Ze was ook actief in het plaatselijke verenigingsleven als bestuurslid bij het Davidsfonds in Bellegem en van 1968 tot 1983 secretaris. Toen ze stopte, kreeg ze een eremedaille van de minister van Cultuur.

Schilderen

Na haar loopbaan heeft juffrouw Irène ook geschilderd. Zo trok ze geregeld naar het begijnhof in Kortrijk om er te schilderen. Ze heeft ook af en toe geëxposeerd.

Irène was 99 toen ze naar het woonzorgcentrum verhuisde. Voordien woonde ze in de Bellegemsestraat in Bellegem. Lange tijd woonde ze er samen met haar zussen Marie-Louise en Orbia (die ook onderwijzeres was en bibliothecaresse).

Afscheidsplechtigheid

Van haar vijf broers en drie zussen is niemand nog in leven, alleen nog Denise Vandenweghe, de echtgenote van haar jongste broer Daniël.

Het afscheid vindt plaats op vrijdag 26 januari om 10.30 uur in de Sint-Amanduskerk in Bellegem. De urne zal worden bijgezet in het familiegraf op het kerkhof van Bellegem. (NOM-Begr. Planckaert/Sereni)