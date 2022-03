Oudenburg installeert menstruatiekast op Internationale Vrouwendag

De stad voorziet vanaf heden via een menstruatiekast in de sporthal Ter Beke gratis maandverbanden en tampons voor kwetsbare meisjes en vrouwen.

“We willen er voor zorgen dat iedere vrouw de nodige middelen heeft om de menstruatie comfortabel door te komen”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren. “In het kader van de Internationale Vrouwendag implementeert de stad dit project rond menstruatiearmoede, een onderwerp dat absoluut de nodige aandacht verdient. De menstruatiecyclus van een vrouw is immers een normaal onderdeel in haar leven.”

Uit onderzoek van Caritas Vlaanderen blijkt dat 1 op de 8 vrouwen in Vlaanderen tussen 12 en 25 jaar niet genoeg geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Een menstruatiecyclus kost volgens berekeningen gemiddeld ongeveer 3,60 euro per maand.

“We zetten als stad in op dit thema omdat we als vrouw maar al te goed weten dat dit voor veel stress, angst en isolatie zorgt bij vrouwen tussen 12 en 25 jaar. Op dagen waarbij ze geen maandverband of tampon ter beschikking hebben durven sommige meisjes niet naar school te gaan uit schrik voor ongecontroleerd bloedverlies. 15 procent van de meisjes die in armoede leven, mist daardoor al eens een dag school. Veel meisjes durven er bovendien ook niet over te praten”, vult Tahira Malik, schepen van Gender, aan. “Met het menstruatiekastje hopen we op een laagdrempelige manier menstruatiearmoede te verminderen en een basisaanbod te voorzien.”