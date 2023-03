Oppositie noemt Brugs beleidsplan Ruimte ongeloofwaardig

Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) heeft zijn ontwerp voor een beleidsplan Ruimte Brugge ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De oppositie bood stevig weerwerk.

“Op bepaalde plaatsen zal de groene ruimte niet meer aangesneden worden. Waar de stad voorheen nog open stond voor bebouwing, heeft men nu de visie bijgesteld. Dat staat in uwplan. Maar is dat ook zo? Hebt u werkelijk uw visie bijgesteld?”, vroeg Ilse Coopman (N-VA) zich af.

Watergevoelig

Twee gebieden in Assebroek – namelijk Sint-Trudo Oost en Mispelaar-Zuid – blijven groen. Waarom past u die nieuwe inzichten nu ook niet toe op westelijke stuk van Sint-Trudo en het noordelijke gedeelte van de Mispelaar? Die twee gebieden hebben ook een waterproblematiek.”

“De tuinen in Sint-Trudo lopen nu al onder, nog voor er één huis is gebouwd. Hoe cynisch zou het niet zijn om sociale woningen te bouwen in de Mispelaar als de bewoners daar straks hun living blank zien staan van het water. Hoe verklaart u dat daar dan wél nog mag gebouwd worden? Waarom kiest u er niet voor om àlle ruimtes waar watergevoeligheid is, groen te laten, maar bouwt u – letterlijk – voort op ‘beslist beleid’.”

Beslist beleid

“De wereld is veranderd sindsdien, ons klimaat is veranderd, ook Brugge ontsnapt niet aan deze gevolgen. Dan toch krampachtig vast houden aan ‘beslist beleid’ is onverantwoord. We dringen er op aan dat u nu éindelijk die beslissingen, terugdraait, voor het te laat is”, aldus Ilse Coopman.

Volgens Raf Reuse (Groen) is het huidig ruimtelijk beleid in tegenspraak met die plannen: “Hoe ernstig is de bekommernis voor de open ruimte? U blijft verharden en wil landbouwgebied inpalmen in Sint-Pieters en de Chartreuse. U pleit voor inbreiding en verkoopt stadseigendommen! Hoe geloofwaardig is dit plan?”

Stefaan Sintobin (VB) noemde het plan een erg vaag document naar de toekomst toe: “Cohousing en starterswoningen zijn oké. Net als het vrijwaren van industrie en voetbal langs de Blankenbergse Steenweg. Maar ik hou mijn hart vast voor Zeebrugge-dorp: dat plan garandeert niet dat Zeebrugge in 2050 nog zal bestaan.”

Betaalbaar wonen

Pascal Ennaert (Vooruit), lid van de meerderheid, loofde de mooie principes van het beleidsplan Ruimte Brugge: “Maar we zullen ons ruimtelijk beleid beter en krachtiger moeten sturen. Dossier per dosier afdwingen van bouwpromotoren, want anders zullen die enkel projecten realiseren voor de beter begoede klasse en komt er van de doelstelling van betalbaar wonen in Brugge niks in huis.”