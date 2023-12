Opening nieuw casino in Middelkerke wordt met drie maanden uitgesteld

In Middelkerke en Lombardsijde zijn ingrijpende openbare werken aan de gang, die het gezicht van de kustgemeente zullen veranderen. Het langverwachte nieuwe casino ‘Silt’ in Middelkerke nadert zijn voltooiing, maar niet zonder vertraging. De oorspronkelijke opening op 23 december is met drie maanden uitgesteld tot 23 maart 2024. Voor het casino is het Epernayplein nu het strijdtoneel voor de laatste fase van de werkzaamheden.

Schepen van Openbare Werken Dirk De Poortere (LDD): “Voor het nieuwe casino Silt is dit voorjaar meteen de laatste rechte lijn naar de afwerking tegen de paasvakantie 2024 ingezet. Het Epernayplein krijgt een volledig nieuwe bovenlaag en een indeling die perfect past bij het landschapsontwerp en de vernieuwde zeedijk.”

Een bijzondere gelegenheid biedt zich aan op zondag 7 januari 2024, waar de bevolking tussen 10 en 15.30 uur een voorproefje kan krijgen van het indrukwekkende casino Silt. De imposante werf opent dan haar deuren voor het publiek. Silt, naast een casino, herbergt ook een tophotel, een gastronomisch restaurant, en een speelzaal, die samen zorgen voor werkgelegenheid. Op maandag 15 januari 2024 vindt in samenwerking met de VDAB een jobbeurs plaats in centrum De Branding, van 15 tot 19 uur, waar potentiële medewerkers de kans krijgen om kennis te maken met de diverse functies die Silt te bieden zal hebben. In de Spermaliestraat gaan de nutsmaatschappijen onverminderd door tot het voorjaar van 2024. De herinrichting van de straat volgt later, na voltooiing van de voorbereidende werken. De startdatum voor deze fase wordt op de officiële webpagina van Middelkerke bekendgemaakt.

Lombardsijde ondergaat eveneens een metamorfose, met voortdurende werken aan de nieuwe doortocht.