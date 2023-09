Casino Middelkerke krijgt met Taste Silt drie culinaire belevingsvormen

De werken aan de bouw van Silt, het nieuwe casino, schieten goed op. Tijd dus om de culinaire partner van Silt voor te stellen: de Compass Group Belgium, een wereldspeler in de gastronomie en foodservice. Het concept voor Silt omvat drie ervaringen, in een grote, elegante ruimte: Taste Silt.

Group Belgium, met aan het hoofd CEO Bart Matthijs, specialiseert zich in verschillende domeinen van de catering- en hospitalitybranche. Zo verzorgt de onderneming bedrijfscatering, maar ook catering voor topevents.

“Die expertise gaan we nu aanwenden om de restaurants van Silt succesvol uit te baten”, zei Matthijs. “Hierbij worden we bijgestaan door topchef Bartel Dewulf, trouwe partner van Compass Group Belgium, en bij het grote publiek onder andere bekend als chef van de Rode Duivels. Bartel bedacht voor ons een uniek restaurantconcept, op maat van het nieuwe casinogebouw. Met Taste Silt brengt hij – met de Silt Lounge, de Silt Casual Dining en de Silt Fine Dining – drie kwalitatieve exploitaties, drie foodconcepten met één enkel doel: Middelkerke mee op de gastronomische kaart zetten. Met de keuze uit drie mogelijkheden kan iedereen van gastronomie genieten. We verzorgen een seizoensgebonden keuken en werken met eerlijke producten, zeg maar Noordzeevis, vlees uit onze polders, streekbieren, en uiteraard een wijnkaart met een ruime selectie Belgische en internationale wijnen.”

23 december

Burgemeester Jean-Marie Dedecker is zeer tevreden: “Onze partners zien met de dag hun droom om dit te verwezenlijken werkelijkheid worden. De gast staat hierin dan ook centraal en krijgt alleen maar kwaliteit voorgeschoteld. En daar is het allemaal om te doen. Afspraak op zaterdag 23 december 2023, wanneer de deuren opengaan.”

(GK)