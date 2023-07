Oostende zet extra in op verdwaalarmbandjes en veilig zwemmen

De start van de zomervakantie is voor de kust het begin van het drukste seizoen van het jaar. “Maar vakantiegangers zijn niet altijd even goed op de hoogte van aandachtspunten die je best in acht neemt bij een strandbezoek”, klinkt het bij de stad Oostende. Het feit dat zwemmen enkel toegelaten is in bewaakte zones tijdens welbepaalde uren wordt niet altijd gerespecteerd en ook kinderen verdwalen nog regelmatig op het drukke strand. Daarom zet de stad extra in op preventie en sensibilisering.

Vorig jaar liepen 420 kinderen verloren en slechts 20 procent had een verdwaalbandje aan. Dat kan beter, meent de stad, dus wordt het gebruik van verdwaalarmbandjes en -palen extra gestimuleerd. Er worden ook actief teams ingezet op het terrein. “Het Beachteam sensibiliseert de strandgangers en deelt verdwaalarmbandjes uit. Je kan ook armbandjes halen bij de redders en in winkels op de zeedijk. De verdwaalpalen op het strand met ook zeemoji’s, helpen bij de oriëntatie. Lopen er toch kinderen verloren, dan worden ze in Oostende tijdelijk opgevangen op het Groeistrand ter hoogte van de Christinastraat”, klinkt het.

Aan de strandingangen tussen de Westelijke Strekdam en het Kursaal staan ook borden met algemene preventieve boodschappen. Daarbij ligt de focus op het gebruik van een verdwaalarmbandje, veilig zwemmen in zee, het net houden van het strand en bescherming tegen hitte. Die boodschappen zijn ook te zien op het stationsplein en worden ondersteund en versterkt door iconen. Om deze boodschappen ook goed over te brengen bij anderstalige toeristen werkt Oostende onder meer samen met Refu Interim.