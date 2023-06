Strandpolitie heeft het al meteen erg druk in Oostende: “63 kinderen verloren gelopen”

Met de eerste zomerse temperaturen van het afgelopen weekend, had de strandpolitie het al van bij de opstart erg druk.

“Afgelopen weekend registreerden we maar liefst 63 verloren gelopen kinderen”, zegt perswoordvoerder Eline Goeminne. “Dat waren er 34 op zaterdag en 29 op zondag. Met de opstart van het zomerseizoen willen we dan ook nog eens herhalen hoe belangrijk het is om een veilige dag aan zee goed voor te bereiden. Trek een foto van je kind op het strand zodat je weet welke kledij het aan heeft, toon waar je op het strand zit en gebruik herkenningspunten- of palen, laat je kind niet alleen in het water, smeer voldoende zonnecrème, drink voldoende water en zoek verkoeling op.”

Lachgas aangetroffen

Los van de vele verloren gelopen kinderen, die gelukkig allen snel terecht waren bij ouders of familie, vond de strandpolitie lachgas bij enkele jongeren en brachten toeristen meerdere gevonden voorwerpen (o.a. identiteitskaarten) binnen aan de strandpost. Het weekend was alvast een voorproefje voor een druk zomerseizoen. Meer info voor een veilige dag aan zee en de taken van onze strandpolitie vind je op www.politie-oostende.be/zomer-in-oostende.