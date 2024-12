Oostende wil mensen die dieren mishandelen een tijd verbieden om nog dieren te houden

Het nieuwe Oostendse stadsbestuur wil mensen die dieren mishandelen, een tijd lang verbieden om dieren te houden. “We zijn de eerste stad in Vlaanderen die zo eigenaars van dieren zullen opvolgen”, zegt de nieuwe schepen van Dierenwelzijn Fabrice Goffin (Vooruit Plus).

De plannen van het nieuwe stadsbestuur rond dierenwelzijn werden bekendgemaakt bij de voorstelling van het bestuursakkoord. De stad zal voortaan nauwkeuriger opvolgen dat mensen die dieren mishandelen niet opnieuw dieren houden. Schepen Fabrice Goffin : “Het gaat soms om schrijnende gevallen. Als stad kunnen we iets doen in afwachting van een definitieve uitspraak door het parket. Om die maanden te overbruggen kan de burgemeester mensen een verbod op het houden van dieren opleggen. Dat gaat over enkele gevallen per jaar. Het zal opgevolgd worden door de cel dierenwelzijn van de Oostendse politie. We zijn de eerste in Vlaanderen die zo eigenaars van dieren zullen opvolgen.” (EFO/HH)