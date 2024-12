Oostende wil snel starten met renovatie Gaanderijen en draait zone 30 deels terug

Het nieuwe stadsbestuur stelde het bestuursakkoord voor. “Als er een debat over komt op de gemeenteraad dan is dat prima”, zei John Crombez. Omdat het kind ook een naam moet hebben kreeg het bestuursakkoord een titel: ‘Voor de toekomst van Oostende’.

“We zullen de komende periode dringend werk maken van enkele dossiers zoals het Thermae Palace Hotel. We praatten daar al over met de Vlaamse Regering en zullen de renovatie zo snel mogelijk starten”, zei burgemeester John Crombez (Vooruit). “Dat geldt ook voor de gesprekken met het ziekenhuis.” Voor belangrijke dossiers zullen burgemeester John Crombez, de eerste schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) en tweede schepen Vanessa Vens (Vooruit) ‘kernoverleg’ houden. Aangevuld met bijvoorbeeld de schepen van stadsontwikkeling (Judith Ooms) voor dossiers zoals Parc Royal (omgeving Thermae Palace) en de bouwplannen op de site van het Jet Center.

Er komen ook kwaliteitseisen voor winkels en het type handelszaken op bepaalde plaatsen. Het bestuursakkoord dateert van november en vermeldt nog ‘dat helikopters welkom zijn op de luchthaven, maar niet naar de bebouwing in Raversijde’. Dat is intussen al achterhaald want zowel Oostende en Koksijde gaven aan dat het beter is dat de heli’s in Koksijde blijven. Burgemeester Crombez geeft aan :”Als er over dit bestuursakkoord een debat komt op de gemeenteraad heb ik daar geen probleem mee. Eigenlijk debatteren we 6 jaar over het bestuursakkoord en de belangrijke dossiers.”

Dialoog

De twee partijen hechten veel belang aan de goede dialoog en er staat veel in over de werkwijze voor boetes (‘Boetes niet gebruiken als verdoken belasting’), leegstand (‘Een menselijk beleid inzake leegstand’) en ontharding. “We willen een shift van ontharding van privaat domein naar ontharding van publiek domein. We denken aan brede en weinig gebruikte voetpaden. We zullen in de wijken met de bevolking bekijken waar dat kan”, zegt Crombez. In dialoog (een woord dat 15 keer voorkomt in het bestuursakkoord) en met inspraak (dat 10 keer voorkomt in het document van 40 pagina’s). Inzake leegstand wordt bijgestuurd. “Er is een verschil tussen mensen die investeren in de stad en mensen die misdrijven plegen en leegstand nastreven. Die laatste groep stelt zich bloot aan handhaving.”

Werk aan de winkel

De zone 30 in de Zilverlaan wordt teruggedraaid, maar ze blijft behouden in schoolomgevingen en woonkernen. Het stadsbestuur wil ook de wijken intrekken en in dialoog gaan met bijvoorbeeld de buurt rond de Boulevard (voormalig politiekantoor).

Schepen Vanessa Vens (Vooruit) : “De komende weken staan de agenda’s van de schepenen vol met afspraken met mensen, verenigingen of organisaties die ons willen spreken. We zullen luisteren”. Ze kondigde aan dat het Arno Huis er komt in samenspraak met zijn entourage en dat het binnen de 3 jaar wellicht gerealiseerd wordt.

Nieuwe accenten zijn er voor de Oostendse tradities (zoals kerstboomverbranding en ’ stuuten in den hof’) en inzake activering in combinatie met onderwijs en kinderopvang.

Eerste beslissingen

Vrijdag nam het schepencollege al beslissingen inzake ontharding van opritten en voortuinen. “We hebben alle lopende dossiers inzake ontharding op privéterrein on hold gezet. Het beleidsplan wordt aangepast want we willen meer preventief in dialoog gaan met de Oostendenaar. Volgende week zorgen we voor communicatie, want we verwachten veel vragen van mensen over hun dossier”, duidt de burgemeester.

Dierenwelzijn

Het stadsbestuur zal voortaan nauwkeuriger opvolgen dat mensen die dieren mishandelen niet opnieuw dieren houden. Schepen Fabrice Goffin (bevoegd voor dierenwelzijn) : “Het gaat soms om schrijnende gevallen. Als stad kunnen we iets doen in afwachting van een definitieve uitspraak door het parket. Om die maanden te overbruggen kan de bugermeester mensen een verbod op het houden van dieren opleggen. Dat gaat over enkele gevallen per jaar. Het zal opgevolgd worden door de cel dierenwelzijn van de Oostendse politie. We zijn de eerste in Vlaanderen die zo eigenaars van dieren zullen opvolgen.”.