Oorlogsheld Hendrik Geeraert steunt pleisterverkoop Rode Kruis Nieuwpoort

Van donderdag 20 april tot en met 5 mei 2023 pakt Rode Kruis-Vlaanderen opnieuw uit met zijn gekende verkoopactie. Dit jaar kun je echter geen sticker meer verkrijgen. Deze wordt vervangen door een pleister die 10 euro kost. De opbrengst gaat naar de Nieuwpoortse Rode Kruisafdeling.

Rode Kruis Nieuwpoort lanceert de jaarlijkse verkoopactie, die loopt van donderdag 20 april tot en met 5 mei 2023. Deze editie neemt afscheid van de vertrouwde sticker en kiest voor een grote pleisterstrip. Een milieuvriendelijk alternatief voor de sticker. De pleisterverpakking wordt extra levendig met tekeningen van De Smurfen.

Uithangbord

Dit jaar is volksheld Hendrik Geeraert het uithangbord van het Nieuwpoortse luik van de verkoopactie. De bekende stadsgenoot verwierf tijdens Eerste Wereldoorlog een legendarische status omwille van zijn bijdrage aan de onderwaterzetting van de IJzervlakte.

Een pleister kost 10 euro en kun je verkrijgen op verschillende kruispunten, aan de ingang van warenhuizen of via www.rodekruis.be. Tijdens het eerste verkoopweekend kun je hen ook vinden op het Marktplein, aan de Vismijn en ter hoogte van het toeristisch infokantoor in Nieuwpoort-Bad. De Nieuwpoortse Rode Kruisafdeling gebruikt de opbrengst voor het aanschaffen van allerhande werkingsmateriaal.

Burgemeester Geert Vanden Broucke hoopt alvast op een succesvolle editie van de pleisterverkoopactie. “De Stad kan steeds beroep doen op de expertise van het Nieuwpoortse Rode Kruis. De vrijwilligers zetten zich steeds belangeloos in om anderen te helpen waar nodig. Wij zijn hun daar zeer dankbaar voor. Om een vlotte werking van onze lokale Rode Kruisafdeling te blijven garanderen, zijn financiële bijdrages bijzonder welkom. Ik reken erop dat veel mensen een pleister kopen en zo mee geld in het laatje helpen brengen.” (PG)