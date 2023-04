Rode Kruis breekt met traditie: vanaf morgen geen stickers, maar pleisters te koop

Vanaf morgen trekken honderden vrijwilligers van het Rode Kruis de kruispunten weer op en posteren ze zich aan de ingang van tal van supermarkten. Niet langer met stickers, wel met pleisters. Daarmee komt na meer dan zestig jaar een einde aan een iconisch item dat jarenlang ontelbaar veel autoramen heeft gesierd.

1961 lanceerde het Rode Kruis de allereerste, intussen wereldberoemde, stickers. De eerste jaren eerder sober met een eenvoudig rood kruis, maar sinds 1983 prijkten er steevast stripfiguren op de stickers. De Smurfen waren veertig jaar geelden als eerste aan de beurt en de creatie van Peyo krijgt nu de eer om een nieuwe traditie in te luiden.

Historische verandering

De eerste Rode Kruispleisters zullen door Grote Smurf en co gesierd worden. “Een historische verandering voor onze belangrijkste fonsenwervingsactie, klinkt het bij het Rode Kruis. “Die voeren we op de vijftigste verjaardag van Rode Kruis Vlaanderen in.”

Zoek niet langer naar stickers, maar naar pleisters van het Rode Kruis. © BELGA

De keuze voor pleisters is weloverwogen, zo blijkt. “Onderzoek bij de Vlaming en overleg met vrijwilligers toont aan dat de tijd rijp is voor vernieuwing. Een halve eeuw lang al is Rode Kruis-Vlaanderen relevant. Dat willen we de volgende vijftig jaar even hard blijven. Daarom kiezen we voor een nieuw en duurzaam item, een echt gebruiksvoorwerp: de pleister. Niet alleen nuttig voor iedereen, het heeft ook een duidelijke link naar onze activiteiten.”

Van 5 naar 10 euro

De prijs bedraagt sinds dit jaar 10 euro per stuk. “De vorige prijs – 5 euro of 200 Belgische Frank in de jaren ‘90 – is namelijk sinds 1993 niet meer aangepast, ondanks de inflatie. De opbrengst gaat nog steeds naar de werking van de lokale Rode Kruisafdelingen. Om te investeren in broodnodig materiaal zoals ambulances, interventiekledij, materiaal voor eerstehulpopleidingen, materiaal voor eerstehulpposten…

Op het eerste zicht ziet de pleisterverpakking er hetzelfde uit als de stickers van weleer. Ze is bedrukt met de smurfentekening en heeft ongeveer hetzelfde formaat als de vroegere sticker. Binnenin zit er één grote langwerpige pleister die je op maat kan knippen.

De verkoopactie vindt plaats van 20 april tot 4 mei.