“Ons statement tegen oorlog Oekraïne”: boeren pakken uit met vredesdoolhof bij beroemde abdij en trappistencafé In de Vrede

Een landbouwerskoppel opent deze week een “vredesdoolhof” naast hun camperboerderij Sixtusbos bij de beroemde trappistenabdij van Westvleteren. Het doolhof is hun statement tegen de oorlog in Oekraïne en bewaart ‘de zoete vrede’en kampeerders. “Ook de monniken vinden het fantastisch.”

“Oei oei oei, ons zicht verdwijnt! jammerden enkele van onze kampeerders toen we mais begonnen zaaien”, vertelt Danny Vanquaethem (52). De landbouwer en loonwerker uit Westvleteren opent deze week zijn eerste maisdoolhof achter zijn hoeve en camperplaats, die hij vijf jaar geleden opstartte.

“Het doolhof is een mooi compromis met mijn kampeerders: ik heb mijn mais en zij een extra attractie. Het zicht op het maisveld nemen ze er nu met plezier bij”, vervolgt Danny. “Trouwens, we bouwden dit maisdoolhof niet alleen voor onze kampeerders, maar voor iedereen.”

De attractie ligt vlakbij de bekende Sint-Sixtusabdij van Westvleteren en In de Vrede, de enige horecazaak waar je “het beste bier ter wereld” kan degusteren.

“We creëerden het doolhof in de vorm van het vredesteken, vanuit de lucht bekeken”, aldus Danny. “Dat is ons statement tegen de oorlog in Oekraïne. Ook de monniken van de abdij vinden het fantastisch. Misschien nemen ze wel eens deel.”

Quiz

“Of je in het doolhof kan verdwalen? Ik alleszins wel”, lacht Danny. “Wees gerust, we hebben intussen bordjes gezet langs het traject van 1.650 meter. Dankzij die ‘hulp’ zou het voor iedereen moeten lukken. Gelukkig kan je niet meer over de planten kijken, maar een beetje extra regen in deze extreme droge periode zou de mais wel deugd doen.”

“De ingang bevindt zich op onze camping en de uitgang komt uit op de hoeve. Over het parcours mag ik niet veel meer verklappen, want hierover wordt een schiftingsvraag gesteld in een quiz, die verbonden is aan het doolhof. In die quiz komen ook vragen aan bod over groenten en fruit op onze boerderij. Elke week maakt een quizwinnaar kans op een pakket van de Vleterse brouwerijen, dat aangeboden wordt door de toeristische dienst van de gemeente.”

De inkomprijs bedraagt vijf euro per persoon. “Daarvoor krijgen ze ook nog een gratis consumptie op onze boerderij. We zijn heel fier op ons eerst vredesdoolhof. We moeten de mais oogsten voor het graan, dus het doolhof blijft zeker open tot 1 oktober”, besluit Danny. (TP)