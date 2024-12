Vives-studenten kapen Hotel Les Dunes: “Perfecte praktijkoefening”

Net als vorig jaar neemt een enthousiaste groep studenten van Hogeschool Vives van 9 tot 15 december het management van Hotel Les Dunes in de Vondellaan over. ‘Project Hotel Takeover’ biedt de studenten restaurant- en logiesmanagement de kans om de theorie om te zetten in de praktijk. “Een unieke gelegenheid die ons in staat stelt om een volledig hotel te runnen, van receptie tot restaurant en alles daartussenin”, zegt Fleur De Bue (20).

Het thema is ditmaal de eighties. “We hebben een paar iconische eightiescocktails op de kaart staan, onze gasten verblijven in de Michael Jackson, A-Team of ABBA room. En uiteraard zal ook de muziek volledig in dat teken staan. We willen onze gasten een wauw-gevoel geven”, aldus Fleur, die overigens zelf nog niet geboren was in de eighties. “Maar alles komt terug: de jaren tachtig zijn vandaag weer helemaal ‘in’. Het lijkt me trouwens een heel kleurrijke periode – ik had ook wel in de eighties willen leven”, glimlacht ze.