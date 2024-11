Studenten Vives ontwikkelen zelf hoogwaardige vloerzeep

Zes studenten van Hogeschool VIVES in Roeselare hebben een hoogwaardige vloerzeep ontwikkeld op basis van gerecycleerde frituurolie, onder de naam Friety Fresh. Het duurzaam innovatief product van de studenten agro- en biotechnologie draagt niet enkel bij aan een schoner huis, maar ook aan een schonere planeet.

Dankzij een samenwerking met Quatra, specialist in het inzamelen en recyclen van gebruikte oliën en leverancier van gerecycleerde frituurolie, maakt studentenonderneming Friety Fresh van een afvalproduct een duurzame schoonmaakoplossing. Het idee kwam van de studenten agro- en biotechnologie aan de Hogeschool VIVES in Roeselare, met name Mathias Dalez (Mont d’Enclus), Delphine Boucquez (Torhout), Jana Vannutte (Lummen), Silke Hoornaert (Gits), Sara Hinderyckx (Diksmuide) en Arne Sierens (Sint- Margriet).

Duurzaam en efficiënt

Van frituurpan tot schone vloer. Het proces begint bij Quatra, dat gebruikte frituurolie inzamelt bij horecagelegenheden en andere bedrijven. Het bedrijf zorgt ervoor dat olie niet op de afvalberg eindigt en reinigt die voor verdere verwerking. Met Friety Fresh maken de studenten er vervolgens een hoogwaardige vloerzeep van. “Door de samenwerking krijgt de olie een nieuw leven en ontstaat een effectieve, ecologisch verantwoorde schoonmaakoplossing. Het gebruik van Friety Fresh draagt dus niet alleen bij aan een schoner huis, maar ook aan een schonere planeet. We wilden een product creëren dat écht impact maakt”, legt gedelegeerd bestuurder Mathias Dalez uit. “Omdat de olie afkomstig is uit een circulair proces, helpt Friety Fresh mee aan afvalvermindering. De verpakking van het product is bovendien volledig gerecycled, wat het groene karakter van Friety Fresh verder benadrukt”.

De zeep kost 8 euro en is verkrijgbaar via e-mail op friety.fresh@outlook.com en via de Facebook- en Instragrampagina van Friety Fresh ‘@friety.fresh’.