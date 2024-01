Sportopleidingen op school populairder dan ooit in Ieper

Met de lancering van de Ieperse Dans Academie in samenwerking met Sinerjey’s Dance Studio breidt GO! Atheneum haar aanbod aan sportopleidingen opnieuw uit. De keuze om in te zetten op sport legde de school geen windeieren. Tien jaar na de lancering van de omnisportopleiding steeg het aantal leerlingen al van 180 naar 270. Ook de Sint-Maartensscholen springen nu op de kar van de sportopleidingen.

Met veel toeters en bellen kondigde GO! Atheneum Ieper zondag aan dat de school vanaf september van start gaat met de Ieperse Dans Academie. Niemand minder dan Sinerjey Meyfroodt van Sinerjey’s Dance Studio en zijn echtgenote Marthe De Pillecyn – bekend van K3 – nemen de rol van meter en peter op zich. “De optie Dans wordt uitgebouwd in de eerste graad in de Middenschool. In het derde jaar starten we met de specialisatie Dans voor de sportafdeling in het Atheneum. Dans wordt ook als optievak voor alle TSO-afdelingen aangeboden in het Technisch Atheneum”, legt directrice Sandra Leleu uit. “De lessen zullen gegeven worden door professionele dansers in Sinerjey’s dansstudio. Het hele project wordt in goede banen geleid door de ervaren sportafdeling van de campus.”

Specialisatie voetbal

GO! Atheneum Ieper startte in 2007 met sport aan te bieden als talentmodule in de Middenschool. “In die richting hebben de leerlingen twaalf tot veertien uur sport per week”, zegt Björn Vanisacker, coördinator van de sportafdeling in GO! Atheneum. “Later zijn we dan ook gestart met een module in de ASO-richting, waardoor leerlingen in het Atheneum ondertussen uit alle sporten kunnen kiezen. Een andere mijlpaal was de opstart van onze specialisatie voetbal in 2019 in samenwerking met KVK Westhoek. Die kwam bovenop de omnisport, maar in plaats van sportlessen kregen de leerlingen eerder sporttrainingen.”

“In TSO kiest nu zowat een derde van de leerlingen voor sport” – directeur Sandra Leleu

De populariteit van de sportopleiding heeft de school geen windeieren gelegd. “Vlak voor we begonnen met de omnisportopleiding zaten we op een dieptepunt van een 180-tal leerlingen”, zegt Sandra Leleu. “Tien jaar later hebben we alweer een 270-tal leerlingen. De sportopleiding heeft ons dus een serieuze boost gegeven. In TSO kiest nu zowat een derde van de leerlingen voor sport.”

Profsporters

“Met wielrenners Maxime Farazijn en Christophe Noppe, gymnast Bram Louwije en basketter Stijn Stevens zijn er al enkele professionele sporters uit onze sportafdeling gekomen”, vervolgt Björn Vanisacker. “Maar eigenlijk zijn we nog meer trots op de gasten die het later maken in het leven naast de topsport. De bachelors LO, ergotherapeuten, podologen… Het is eigen aan topsporters dat ze nadien een brede keuze hebben. Zo zijn twee oud-leerlingen van ons voltijdse redders geworden bij de sportdienst. Er zijn er die meteen in het beroepsleven stappen, maar er zijn er ook die verder studeren: integrale veiligheid bij de brandweer, de sociale sector, orthopedagogie, verpleegkunde… In de sportopleiding krijgen ze lessen over anatomie en fysiologie. Dat is kennis die je in je rugzak hebt die goed van pas komt bij het verder studeren.”

Sportwetenschappen

Het succes van de sportopleidingen in GO! Atheneum Ieper is ook de Sint-Maartensscholen (SMSI) – de katholieke concurrenten van het gemeenschapsonderwijs – opgevallen. Om de trein niet te missen, begon de scholengemeenschap drie jaar geleden met de opleiding sportwetenschappen in het College. “Sinds vorig jaar kunnen leerlingen uit het eerste en tweede jaar ook kiezen voor sport in het Lyceum”, zegt algemeen directeur Matthias Archie. “Die richtingen zijn inderdaad populair. In het Lyceum zijn er per jaar twee klassen die de sportrichting doen. Dat is al een grote groep. In het College is dat iedere keer een grote klas. Ik denk dat die populariteit in dezelfde lijn ligt als de gezondheidstrend in de maatschappij.”

SMSI biedt de sportrichting voorlopig enkel aan in de doorstroomfinaliteit, de nieuwe term voor ASO, maar hoopt in de toekomst ook sport te kunnen aanbieden op TSO-niveau. “We hebben daarvoor een aanvraag ingediend, maar die werd geweigerd. De argumentatie was echter nogal summier, vandaar dat we een nieuwe aanvraag doen. Want er zijn zeker voldoende leerlingen die interesse hebben en er zijn genoeg mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In West-Vlaanderen alleen waren er bij de VDAB meer dan 200 niet-ingevulde vacatures in de sportsector. In de nieuwe scholencampus wordt dan ook een behoorlijk grote sporthal voorzien, met drie sportvelden en drie sportzalen. In eerste instantie zijn die voor de lessen lichamelijke opvoeding, maar ook om hopelijk in de toekomst onze sportopleidingen uit te breiden. We denken echt wel dat er mogelijkheden zijn en dat het complementair kan zijn met het gemeenschapsonderwijs. Zij kiezen andere insteken, meer gericht op enkele specifieke sporten, terwijl het van ons breder zou gaan.”

Lang op zoek

Iluna Titeca (17) uit Woesten, Jaimy Winne (16) uit Vlamertinge en Dylan Zyde (16) uit Ieper volgen alle drie de sportrichting in het Atheneum en dansen bij Sinerjey’s Dance Studio. “Mocht de Ieperse Dans Academie bestaan hebben toen ik twaalf was, ik had me zeker ingeschreven”, vertelt Iluna. “Het is wel leuk dat kinderen nu wel de kans krijgen om al vanaf het eerste middelbaar volop te gaan voor hun dromen.”

“Toen ik twaalf jaar was, heb ik lang gezocht naar scholen waar je de richting dans kon volgen, maar dan moest ik bijvoorbeeld op internaat naar Brussel”, pikt Jaimy in. “Omdat ik vreesde dat ik mijn vrienden en familie te weinig zou zien, heb ik dan toch maar gepast daarvoor en gekozen voor de omnisportopleiding. Ik ben wel blij dat er nu zo’n richting komt. Ik kan het misschien niet meer volgen, maar het is wel leuk voor kinderen die naar zoiets op zoek zijn.”