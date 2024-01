Marthe van K3 is meter van nieuwe Ieperse Dans Academie: “We willen hier dromen doen uitkomen”

Vanaf 1 september zullen tieners de richting Dans kunnen volgen in het Atheneum Campus Minneplein. De school gaat daarvoor in zee met Sinerjey’s Dance Studio, waar de danslessen zullen plaatsvinden. Sinerjey Meyfroodt is zelf peter, maar zijn vrouw en de meter van het project ken je ook… Niemand minder dan K3’tje Marthe!

Ieperling Sinerjey Meyfroodt (35) is zaakvoerder van Sinerjey’s Dance Studio (vroeger Da Jump) in de Brugseweg in Sint-Jan en geniet enige bekendheid in Vlaanderen door zijn deelname aan So You Think You Can Dance in 2012, als drijvende kracht achter Baba Yega (dat in 2016 Belgium’s Got Talent won) en als echtgenoot van Marthe De Pillecyn (26) van K3.

Via een spetterend dansoptreden in de turnzaal van basisschool De Minnetuin en samen met enkele pupillen van zijn dansstudio onthulden Sinerjey en Marthe dat ze starten met de Ieperse Dans Academie.

Bekende peter en meter

De danslessen zullen plaatsvinden in de dansstudio van Sinerjey en Marthe in de Brugseweg. “Dat is hier vijf minuutjes vandaan met de fiets”, zegt Björn Vanisacker. “We zijn het al gewoon om dergelijke verplaatsingen te doen. Dat werkt perfect. We starten op 1 september met het eerste, tweede en derde middelbaar om dan progressief uit te bouwen tot het zesde. Met Marthe en Sinerjey als meter en peter hebben we alvast twee topdansers die hun schouders zetten onder dit project.”

Dromen

“Voor ons is het cirkeltje rond”, zegt Marthe De Pillecyn. “Onze dansschool staat echt voor inclusie en dat delen we met deze school. Sinerjey heeft hier op school gezeten, en heeft zich hier ook altijd goed gevoeld. Dat maakt het voor ons ook extra mooi dat we deze kans hebben om die samenwerking te kunnen doen. Waar we kunnen zullen we proberen te helpen en ervoor te zorgen dat alle jongeren die dromen hebben, die ook kunnen waarmaken.”

Passie voor dans

Directeur Sandra Leleu van GO! Atheneum Ieper gaf meer tekst en uitleg aan de naar schatting honderd genodigden op het event. “Twintig jaar geleden liep er hier een puber rond op onze campus, genaamd Sinerjey, die zijn weg zocht in het onderwijs”, aldus Sandra Leleu. “Hij wist zich geen raad met zijn passie voor dans. Toen werd het zaadje gepland van wat wij vandaag kenbaar maken. Sinerjey’s Dance Studio gaat een samenwerking aan met Campus Minneplein. De optie Dans wordt uitgebouwd in de eerste graad in de Middenschool. In het derde jaar starten we met de specialisatie Dans voor de sportafdeling in het Atheneum. Dans wordt ook als optievak voor alle TSO-afdelingen aangeboden in het Technisch Atheneum.”

“We staan vol ongeduld te popelen om op 1 september van start te gaan met de Dance Academy regio Ieper”

“De lessen zullen gegeven worden door professionele dansers in Sinerjey’s dansstudio. Het ganse project wordt in goede banen geleid door de ervaren sportafdeling van de campus, en dit onder het toeziend oog van meter Marthe en peter Sinerjey. We staan vol ongeduld te popelen om op 1 september van start te gaan met de Dance Academy regio Ieper.”

Inclusie

Bieke Desender, logistiek medewerker voor Sinerjey’s Dance Studio, vertelt dat het idee ontstond vorig jaar bij de opening van SDS. “Voor onze openingsshow namen we contact op met scholen voor hulp met haar en make-up en dan was het zaadje geplant en vroegen we ons af: kunnen we daar iets meer mee doen? Zonder dat we het van elkaar wisten zat dat idee ook al in het hoofd bij hen en zo zaten we snel op dezelfde golflengte. Belangrijk is dat we er willen zijn voor iedereen. We staan voor inclusie. Bij campus Minneplein hebben we gevoeld dat dat voor hen ook belangrijk is. Een plek creëren waar jongeren zichzelf kunnen zijn, waar ze hun passie kunnen doen.”

Passie

“Binnen de sportopleiding zijn we al jaren aan het werken met specialisaties”, zegt Björn Vanisacker, coördinator van de sportafdeling van Atheneum. “Zo hebben we onze voetbalacademie in samenwerking met KVK Westhoek. Nu was de wil bij ons echt groot om daar ook dans aan te koppelen. Als een woord samenvat: dat is passie. Passie voor sport, passie voor dansen… Ik ben overtuigd dat het zal werken. Dat heeft gewerkt met voetbal. Nu zal het ook werken met dans.”

Motiverend

“We hebben de ervaring om sport echt te gebruiken als motivatie zonder een compromis te zoeken op vlak van studies”, zegt Sandra Leleu. “Of je ASO, TSO doet, of nu instapt in de spiksplinternieuwe BSO optie dans, de opleiding zal volwaardig zijn. De dans komt erbij als middel om een betere danser te worden, maar ook als middel om gemotiveerd naar school te komen. Hier in Ieper en de ruimere Westhoek zijn we toch tamelijk uniek. Het concept dat wij voor ogen zal ons ook onderscheiden van andere opleidingen in het land.”