Schooldirecteur over geschiedenis van jongens- en meisjesschool: Over lijfstraffen en… sinaasappels

Op donderdag 9 maart schetst Kris Devloo, directeur van basischool De Vlam in Vlamertinge en lid van Heemkring Flambertus, aan de hand van een 120-tal dia’s de geschiedenis van de jongens- en meisjesschool tussen de twee wereldoorlogen. Het wordt een verhaal met ongekende gebeurtenissen.

Kris Devloo is al 14 jaar directeur van De Vlam in de Hospitaalstraat. “Dat de periode vanaf de Eerste tot en met de Tweede Wereldoorlog bepalend is geweest hoe onze school er vandaag uitziet, wordt op deze avond toegelicht. Documenten, beeldmateriaal, verhalen en anekdotes uit die tijd leggen de link met vandaag”, vertelt Kris Devloo.

1.000 euro per maand

“Er zat weinig structuur in het archief van de jongensschool en over de meisjesschool was vrijwel niets te vinden. Ik ben op zoek gegaan naar geschiedkundige bronnen. In het Bisschoppelijk Archief in Brugge vond ik het leerlingenaantal en de lonen van het onderwijzend personeel terug.”

“In 1926 bijvoorbeeld verdienden onderwijzers, omgezet naar huidige bedragen, ongeveer 1.000 euro per maand. Hoofdonderwijzers verdienden het dubbele en kloosterzusters moesten het met een kariger loon stellen. In het Rijksarchief in Brussel vond ik de bouwplannen van de jongensschool terug. In mijn lezing maak ik ook gebruik van het archief dat Frans Lignel ter beschikking stelde.”

Een beeld van de jongensschool midden de jaren 1920. © gf

Stille getuigen

“De nasleep van WOI in de voormalige Sint-Jozefsschool en Mariaschool is tot op de dag van vandaag nog duidelijk zichtbaar”, vervolgt Kris Devloo. “De onvrede over de oorlogsvergoeding met de aangepaste bouw van de jongensschool en schoolhuis als gevolg, zijn nog steeds stille getuigen.”

“Rondreis in de boeiende onderwijswereld vanaf WOI tot en met WOII”

“Een patronagezaal? Jawel. Ook op politiek vlak roerde er in de Vlamertingse gemeenteraad en zelfs tot op ministerieel niveau in Brussel heel wat omtrent het Vlamertingse onderwijs tussen beide wereldoorlogen. De oprichting van vzw Parochiale Werken en de invloed van de familie du Parc hebben nog steeds betekenis.”

Boeiende wereld

“De twee afzonderlijke werelden tussen de jongens- en meisjesschool, de bijnamen die de leerkrachten kregen, de evolutie in de aanspreking, gezag en tuchtmaatregelen, verslagen van personeelsvergaderingen en de ongeschreven hiërarchie onder de meesters en zusters geven een beeld van hoe het onderwijs er in die tijd uitzag.”

“En dan zijn er nog de prangende verhalen over moord, lijfstraffen en… sinaasappels die alle een link met elkaar hebben. Via een powerpointvoorstelling maken we een rondreis in de boeiende onderwijswereld vanaf WOI tot en met WOII en leggen de link met vandaag”, besluit Kris Devloo.

De lezing vindt plaats in OC Vlamertinge op donderdag 9 maart om 19.30 uur. Het Flambertusbestuur met Paul Bouton, Els Deroo, Frans Lignel, Ignace Vandenbussche, Fernand Vanrobaeys, Roos Wildemeersch en spreker Kris Devloo hoopt iedereen talrijk te mogen verwelkomen.