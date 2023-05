Project K wil scholen kleur geven

Met Project K zet het gemeentebestuur scholieren aan om te fietsen, stappen of met het openbaar vervoer van en naar de school te pendelen. De Bredense scholieren worden een hele maand uitgedaagd om zoveel mogelijk project K-stickers te verzamelen. “Dat doen ze door te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te komen. Op die manier zorgen ze meteen ook voor minder verkeer en een hogere veiligheid aan de schoolpoort”, leggen onderwijs- en milieuschepen Kelly Spillier en burgemeester Steve Vandenberghe uit. “In elke klas hangt een stickeraffiche waarop de leerlingen die kunnen kleven telkens ze hun ouders aangemoedigd hebben om de auto te laten staan voor de verplaatsing naar school. Zo kunnen de leerlingen een ticket verdienen voor een groot feest op het einde van het schooljaar. Tegelijk zorgen ze er voor dat hun school er straks wat kleurrijker zal uitzien. Het gemeentebestuur trakteert namelijk ook op bloembollen en bomen. Vandaar het thema dit jaar: ‘Project K kleurt de school’. De K staat dus niet enkel voor klimaat maar ook voor de kleur van bloemen en bomen. En wie écht niet te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer de verplaatsing kan maken, kan een beroep doen op een vriendje uit de klas of de school om stickers te sparen.” (MM)