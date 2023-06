MMI Kortemark zet volop in op internationalisering

Van 21 tot en met 27 mei trokken 3 leerkrachten en 1 directeur van het MMI naar Akureyri in het noorden van IJsland. Geen plezierreis, maar wel een verrijkend en inspirerend onderwijsproject rond hoe ze in IJsland leerlingen laten genieten van school en hoe ze omgaan met leerlingen met gedragsproblemen.

“Levenslang leren en daarbij openstaan voor andere visies en methoden, ook buiten de landsgrenzen heen, kan ons alleen maar rijker maken”, klinkt het bij Tine Hoorelbeke (40), sinds begin september directeur van de 2de graad in het MMI. “Het MMI zet dan ook volop in op internationalisering. Zo mochten enkele leerkrachten al op professionalisering naar Valencia, Malta en Zweden. Ook onze leerlingen krijgen heel wat kansen om dergelijke ervaring op te doen.”

Onderwijssysteem

“Deze studiereis naar IJsland mogen we toch wel een unieke ervaring noemen. De kans dat je hier tijdens je leven ooit belandt, is klein. Dit was dus een kans die ik samen met mijn collega’s, Elien Lafaut, Naïki Segaert en Jeffrey Dael, met beide handen greep. We maakten er gedurende 5 dagen kennis met het IJslandse onderwijssysteem, waar ze tot en met 16 jaar allemaal samen in één klas zitten, zonder onderscheid te maken tussen verschillende onderwijsvormen. We bezochten er een aantal scholen en konden er met de leerkrachten en leerlingen praten. Naast het officiële programma konden we ook kennismaken met de schoonheid van IJsland.” (JDK)