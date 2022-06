34 zieken van sportklassen in Blankenberge besmet met Norovirus

Uit het onderzoek van Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat de 26 leerlingen en 8 leraren, die ziek waren geworden op sportklassen in Blankenberge, besmet waren met het Norovirus. Een van de leraren, die werd opgenomen in het ziekenhuis, mocht terug naar huis gaan en alle leerlingen zijn al volledig hersteld.

Vorige week vrijdag waren 26 kinderen en 8 begeleiders van sportklassen in het centrum van Sport Vlaanderen in Blankenberge plots ziek geworden. De scholen De Brem uit Zandvliet en Sint Jozefinstituut – De Mozaïek uit Geraardsbergen, die er sinds maandag verbleven, zetten daarom hun uitstappen stop.

“Met de leerlingen gaat het opnieuw helemaal goed”, vertelt Tom van Look, directeur voor de centra van Sport Vlaanderen. “Zij kunnen ondertussen allemaal opnieuw naar school. Een van de leraren, die ziek was geworden, werd opgenomen in het ziekenhuis. Die mocht ondertussen naar huis. De leerkracht en een andere collega blijven nog even thuis van school tot ze beiden volledig hersteld zijn.

Besmet met Norovirus

Uit onderzoek van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt nu dat de kinderen en begeleiders besmet raakten met het Norovirus. Van de leerlingen en leraren werden stalen afgenomen en naar de labo’s gestuurd. “Simpelweg gezegd is dat een zeer besmettelijke buikgriep. Die groepen hebben bij elkaar gesport, les gevolgd, samen geslapen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat zoveel kinderen besmet waren”, gaat van Look verder.

“Het beste wat je tegen het virus kan doen, is de zieke mensen isoleren, veel de handen wassen en alle ruimtes ontsmetten. Wat we ook al allemaal deden tegen het coronavirus. We hebben vrijdag toen ze vertrokken ook alle ruimtes extra grondig ontsmet en verlucht, want deze week hebben we er nog nieuwe sportklassen.”

De resultaten van het onderzoek van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen zijn nog niet bekend. “Zij hebben stalen afgenomen in de keukens van voeding, maar swaps ook van op de aanrechten, kranen en dergelijke. Met Sport Vlaanderen hebben we ook een interne controle uitgevoerd van de temperaturen van de ijskasten en of er geen voedsel bedorven was geraakt. We hebben ook alle houdbaarheidsdata gecheckt en de restjes van eten meegegeven aan het FAVV voor verder onderzoek in hun labo’s. Die moeten deze week nog binnenkomen, maar voorlopig kan in Blankenberge alles verder doorgaan”, besluit van Look.