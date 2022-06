34 kinderen en begeleiders ziek op sportklassen Blankenberge: nog één leerkracht in ziekenhuis

Tijdens sportklassen van Sport Vlaanderen in Blankenberge zijn deze week 26 kinderen uit het lager onderwijs en 8 begeleiders ziek geworden. De eerste medische resultaten wijzen op buikgriep, maar verder medisch onderzoek moet daarover uitsluitsel geven.

Sinds maandag 30 mei verblijven er 2 scholen met 72 leerlingen en 24 begeleiders in het sportverblijf van Sport Vlaanderen Blankenberge . Het gaat om school De Brem uit Zandvliet met 24 leerlingen en 2 leerkrachten en school Sint Jozefinstituut – De Mozaïek uit Geraardsbergen met 48 leerlingen en 13 leerkrachten.

Beide scholen kwamen op sportklas. Maandag is er één leerling ziek gemeld. Op donderdag 2 juni waren 16 kinderen en 1 volwasssene van de school van Den Brem ziek. Van de school uit Geraardsbergen zijn er 10 leerlingen en 7 leerkrachten ziek gevallen. Het gaat om kinderen uit het lager onderwijs.

Verder medisch onderzoek

Uit de eerste bevindingen van een dokter blijkt het te gaan om buikgriep, maar verder medisch onderzoek moet daarover uitsluitsel geven.

Er is momenteel niemand opgenomen in het ziekenhuis, alle kinderen worden door hun huisarts verder geholpen.

School De Brem uit Zandvliet heeft de sportklas stopgezet, de kinderen zijn opgehaald door hun ouders .

Het Sport Vlaanderen sportcentrum. © Foto Kurt

Voor school De Mozaïek eindigt de sportklas vandaag op vrijdag 3 juni. “Vanuit Sport Vlaanderen zijn we bezorgd om de gezondheid van de deelnemers en volgen we de situatie van kortbij op. De scholen hebben ook richtlijnen meegekregen hoe ze preventieve maatregelen – zoals het thuishouden van kinderen en het opvolgen van hygiëneregels – kunnen nemen om verdere besmetting te voorkomen”, klinkt het.

Volle medewerking

“We gaan er vanuit dat het om buikgriep gaat, maar om bijvoorbeeld een voedselvergiftiging uit te sluiten vragen we zelf ook bijkomend onderzoek. Zo verwittigen we ook het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.”

“Het agentschap zal op zijn beurt het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, verwittigen. Uiteraard verlenen wij ten volle onze medewerking. Het FAVV zal stalen nemen van de maaltijden en ook de zieke kinderen en leerkrachten onderzoeken.”

“Het centrum van Sport Vlaanderen Blankenberge telt jaarlijks 18.000 overnachtingen en we serveren jaarlijks circa 70.000 maaltijden. Dat doen we met de grootste zorgen voor hygiëne.”

“We wachten nu de resultaten van het onderzoek af en hopen alleszins dat de zieke kinderen en leerkrachten snel weer beter zijn.”

Van de 34 kinderen en leerkrachten die ziek werden tijdens de sportklassen in Sport Vlaanderen Blankenberge lijken de meeste kinderen en leerkrachten aan de beterhand te zijn. Eén leerkracht is ondertussen opgenomen in het ziekenhuis voor bijkomende testen en medische opvolging.

Na overleg met de betrokken scholen De Brem uit Zandvliet en Sint-Jozefinstituut – De Mozaïek uit Geraardsbergen blijkt dat de meeste van de 26 kinderen en 8 leerkrachten aan de beterhand zijn. Eén leerkracht is vandaag voor verdere opvolging in het ziekenhuis opgenomen.

De eerste bevindingen van dokters wijzen op een buikvirus, maar voor alle zekerheid lichtte Sport Vlaanderen ook het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in. Zo kwam ook het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid langs. Zij namen stalen van het eten en kunnen zo uitsluiten of het al dan niet over een voedselvergiftiging zou gaan. De resultaten van dat onderzoek worden midden volgende week verwacht.