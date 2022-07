Nieuwbouw voor opleiding verpleegkunde op Hogeschool Vives campus Kortrijk

De opleiding graduaat verpleegkunde mag stilaan uitkijken naar een nieuwe school op campus Kortrijk van hogeschool Vives. Na een traject van plannen, ontwerpen en afstemmen zijn de werken gestart.

Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwbouw – die naast het huidige gebouw gezondheidszorg komt – klaar tegen 1 september 2023. Ook VIVATO (praktijkgerichte 7de jaren en Se-n-Se opleiding in zorg en welzijn en het voorbereidend jaar op hoger onderwijs) verhuizen mee.

Bachelor en graduaat verpleegkunde zijn momenteel gehuisvest in hetzelfde gebouw. Beide opleidingen groeiden de voorbije jaren waardoor het te krap kwam.

“Er was nood aan meer ruimte. We verhuisden de vaardigheidslokalen een aantal keer naar tijdelijke locaties. We konden ons nooit erg lang settelen, dus kijken we uit naar een vaste stek waar zowel theorie- als vaardigheidslessen kunnen plaatsvinden”, aldus Nancy Dedeurwaerder, directeur van de opleiding in Kortrijk, Ieper en Brugge.

Leslandschap

De nieuwe school wordt een ruime en warme praktijkgerichte leer- en leefomgeving die aansluit bij de visie om eigentijds onderwijs aan te bieden: flexibele indeling van klaslokalen, een gesimuleerde ziekenhuiskamer, ontspanningsruimtes …

Zo zal het nieuwe gebouw eruit zien. © gf

De bovenste verdieping is vrij atypisch met vier grote leslokalen, met elk zes boxen met ziekenhuisbedden. Elke klas kan afzonderlijk gebruikt worden of kan omgetoverd worden tot één groot leslandschap. Door de beglazing zullen de ziekenhuisbedden van ver te zien zijn op de campus.

Het gebouw heeft een L-vorm en omarmt als het ware een binnentuin tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw. In deze binnentuin vormt een overdekte passerelle de link tussen het bestaande gebouw van verpleegkunde en het nieuwe.

Groene gevel

Een voorzetstructuur langs de zuidgevel zal zowel als zonnewering en als brandtrap kunnen dienen. Door ruime terrassen te voorzien zal deze structuur ook als buitenruimte gebruikt worden. Op termijn wordt dit een groene gevel. De centrale ruggengraat van het gebouw is één grote doorlopende studentenliving over de drie bouwlagen heen waarrond alle klassen en gangen georganiseerd zijn.

“Het was een intensief denkproces over de opbouw en inrichting, maar we zijn zeer enthousiast over de plannen en hoe het er zal uitzien. Het wordt een nieuwe parel op onze campus”, besluit Joris Hindryckx, algemeen directeur van Hogeschool Vives.