Nog 328 leerkrachten te kort voor 1 september: West-Vlaamse scholen nog niet helemaal klaar voor het nieuwe academiejaar

Twee weken voor de start van het nieuwe schooljaar staan er nog 328 vacatures voor leerkrachten en directiepersoneel open in de West-Vlaamse scholen. Dat zijn er maar liefst 110 meer dan vorig jaar in dezelfde periode. “Jaar na jaar wordt de zoektocht moeilijker, binnenkort wordt het kiezen tussen geen leerkracht of een onbekwame leerkracht”, aldus directeur Stijn Debruyne van het VTI in Torhout.

Het grootste zorgenkindje is het secundair onderwijs, waar eind juli nog 172 vacatures moesten ingevuld worden. Waar vroeger vooral de praktijk- en wetenschapsvakken voor problemen zorgden, zijn nu ook leerkrachten Nederlands of Frans extreem schaars geworden. In de kleuter- en lagere school en het buitengewoon secundair onderwijs worden respectievelijk nog 32 en 51 lesgevers gezocht. De hogescholen en universiteitscampussen hebben nog 46 jobs voor academici in de aanbieding. Tot slot staan er nog 27 vacatures voor directiepersoneel en opleidingscoördinatoren open.

Probleem voor centrumsteden

Dat brengt het totaal op 328 vacatures in onze provincie. Een aantal dat zelfs nog kan oplopen. “Wij zien dat er in augustus nog altijd heel veel nieuwe inschrijvingen binnenkomen, iets typisch voor het beroeps-, technisch- en kunstonderwijs. Dat wil ook zeggen dat we de komende dagen en weken beslissen om extra praktijkuren in te plannen. Er kan veel veranderen in een paar weken tijd”, vertelt aftredend directrice Mieke Verhelst van het Technisch Instituut Heilige Familie in Brugge.

“Er kan nog veel gebeuren in een paar weken tijd, de kans bestaat zeker dat we de komende dagen toch nog op zoek moeten naar nieuw personeel”

Met deze cijfers is het tekort in onze provincie toch een pak minder dramatisch dan in de rest van Vlaanderen. Enkel in Limburg staan minder onderwijsvacatures open, Antwerpen spant de kroon met 1.150 lege plekken in de leraarskamer. Regionaal treden er bij ons ook grote verschillen op. In meer dan de helft van onze gemeentes is er slechts één of zelfs niemand tekort om met een voltallige equipe van start te gaan op 1 september. (lees verder onder de kaart)

Vooral in Kortrijk begint het spannend te worden, de scholen in de centrumstad zochten eind juli nog 100 lesgevers. Guldensporencollege Campus Engineer is daar één van, maar directeur Koen Quaghebeur geeft zichzelf niet zomaar gewonnen: “Het wordt inderdaad steeds moeilijker om geschikte kandidaten te vinden, maar wij blijven niet bij de pakken zitten. Zo proberen we beginnende leerkrachten zo snel mogelijk een fulltime opdracht aan te bieden, desnoods door samen te werken met andere campussen. Daarnaast werken wij intensief samen met de hogescholen om stagiairs aan te trekken en hen vroeg kennis te laten maken met onze school.”

Imago

Ook in VTI Torhout proberen ze de job van leerkracht aantrekkelijker te maken, maar directeur Stijn Debruyne is er niet helemaal gerust in. “Volgens mij kampt het onderwijs met een imagoprobleem. Ook in de media is er veel aandacht voor de negatieve aspecten van de job, maar lesgeven is nog steeds een heel fijn beroep. In de private sector zetten bedrijven de voordelen van hun aangeboden functies constant in de verf, wij zouden dat ook meer moeten doen”, oppert hij. “Onze vacatures zijn nu eindelijk allemaal ingevuld door competente mensen, maar het is een zware zoektocht geweest. Als het zo verder gaat, zullen we binnenkort moeten kiezen tussen ofwel geen ofwel een onbekwame leerkracht. Ik vrees vooral voor de uitval tijdens het jaar, door ziekte of andere omstandigheden...”

“Er wordt almaar gefocust op de negatieve aspecten van de job, maar lesgeven is nog steeds een heel mooi beroep. Dat mag wat meer in de verf gezet worden.”

Hoewel de meeste vacatures vanuit middelbare scholen komen, klinkt de noodkreet vanuit het basisonderwijs minstens even luid. “Ook bij ons is het bijna onbegonnen werk om tijdens het jaar vervangingen te zoeken. Jonge starters die geen opdracht kregen in het begin van het schooljaar haken af en maken zich nuttig in een andere sector. Zeker in het bijzonder onderwijs hebben we geen overaanbod aan sollicitanten. Begrijpelijk allemaal, zo kiezen leerkrachten tenminste voor een functie die ze écht willen, maar dat maakt het puzzelwerk wel heel moeilijk”, zucht Annebel Deneckere, directeur Basisonderwijs Dominiek Savio.