Moskee Atakwa opent deuren voor studenten tijdens de blokperiode

De Atakwa-moskee biedt, naast andere bloklocaties in Kortrijk, opnieuw een collectieve studieplek voor studenten tijdens de examenperiode. Deze traditie, inmiddels enkele jaren oud, speelt in op de toenemende vraag naar rustige, gezamenlijke studieplekken.

“We merken dat studenten steeds vaker in groep willen studeren”, zegt Yassin El Attar, woordvoerder van Moskee Atakwa. “De bibliotheken zitten vaak snel vol, terwijl wij over een ruimte beschikken die overdag nauwelijks gebruikt wordt. Zo kunnen wij bijdragen door een extra plek te bieden waar ze ongestoord kunnen studeren.”

Spirituele studieplek

In de Stasegemsestraat 136 is tot het einde van de kerstvakantie een lokaal van de moskee beschikbaar als studieplek. “Natuurlijk is dit niet in de gebedszaal zelf, dat zou op de grond niet echt ergonomisch zijn”, voegt El Attar met een glimlach toe.

‘Blok in the Mosque’ wordt ondersteund door vrijwilligers, waaronder Nadia Amar. “We doen dit twee keer per jaar. We zetten tafels en stoelen klaar en zorgen voor een stille werkplek waar studenten zich volledig kunnen focussen op hun studies. Daarnaast is er ook ruimte voor wie de studie graag wil combineren met spirituele activiteiten. Studenten kunnen hier bijvoorbeeld hun dagelijkse gebeden verrichten. Dat vinden veel jongeren fijn.”

Hoewel het initiatief voornamelijk moslimjongeren aantrekt, benadrukken de organisatoren dat iedereen welkom is. “De studieplek staat open voor iedereen”, aldus Amar.

Extraatjes

Naast het bieden van een rustige studieomgeving, proberen de vrijwilligers van de moskee ook op andere manieren studenten te ondersteunen. “Er staat altijd koffie en thee klaar, en studenten kunnen gebruik maken van de keuken om hun lunch op te warmen”, vertelt Amar. “Af en toe verrassen we hen met gebak en muntthee, of delen we gezonde snacks uit zoals nootjes. We vinden het belangrijk om hen aan te moedigen gezond te eten. We bieden ook studietips aan.”

Beperkte plaatsen

Omdat de capaciteit beperkt is tot ongeveer 20 plaatsen, wordt vooraf inschrijven aangeraden. Dit kan via de website van de moskee: www.kortrijksemoskee.be/blok-in-the-mosque.