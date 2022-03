Minister Weyts opent nieuw sportcomplex Scholen Aan De Leie in Menen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kwam naar Menen afgezakt om twee nieuwe gebouwen van de scholengroep ‘Scholen Aan De Leie’ officieel te openen.

De nieuwe houtafdeling in het VTI Sint-Lukas werd een dik jaar geleden reeds in gebruik genomen. In het nieuwe sportcomplex Overleie langs de Oude Leielaan sporten sinds dit schooljaar zowel leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege als van het VTI Sint-Lukas. Beide scholen liggen op amper een boogscheut van elkaar. (CB)