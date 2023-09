Kunsthumaniora Brugge is finalist voor De Strafste School 2023 van MNM

Kunsthumanoria in Brugge is een van de acht finalisten voor De Strafste School 2023 van radiozender MNM. Dat werd deze ochtend bekend gemaakt. De middelbare school zal zich de komende weken voorbereiden op een jurybezoek om zo misschien de titel in de wacht slepen en Spes Nostra in Heule op te volgen als winnaar.

Vrijdagochtend werden de 8 finalisten van De Strafste School 2023 aangekondigd in het ochtendprogramma ‘Kawtar & Keyaert’ van de radiozender MNM. En Kunsthumaniora Brugge is een van de acht finalisten voor de dertiende editie met een record aantal inschrijvingen.

Jurybezoek

De Kunsthumaniora in Brugge mag zich nu klaarstomen voor een jurybezoek van de MNM-dj’s Kawtar Ehlalouch, Robin Keyaert, Sander Gilis en Laura Govaerts. Ze krijgen een lesuur de tijd om zich van hun beste kant te laten zien en de jury weg te blazen. De jury gaat op zoek naar een middelbare school in Vlaanderen of Brussel, waar het in en buiten de les fijn is.

Op 27 oktober wordt er tijdens de ochtendshow bekend gemaakt wie Spes Nostra in Heule, de winnaar van 2022 zal opvolgen en diezelfde dag een groot feest krijgt op de speelplaats met een optreden van Aaron Blommaert én de Gillis & Govaerts liveband.