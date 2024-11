Julius Sabbepenning voor Ophelia Ruys

Het Brugse Willemsfonds reikte vrijdagavond in het Atheneum Brugge de Julius Sabbepenning uit aan Ophelia Ruys (18) uit Brugge, die het vorige schooljaar de beste resultaten behaalde en zich het meest verdienstelijk maakte voor het vak Nederlands.

Ophelia was een drijvende kracht in het debatteam van het Atheneum Brugge. In haar literatuurkeuze ging het van Dostojevski tot Joan Didon. Haar interesse voor filosofie combineerde ze met een scherpe pen, waarbij ze tweemaal laureate werd van de Belgische Filosofie Olympiade. In 2022 mocht ze als winnaar ook naar Griekenland om op de Internationale Filosofie Olympiade België te vertegenwoordigen. Nu studeert Ophelia Oosterse Talen aan de Universiteit Gent. (CGRA)