Jente Pardon uit Heule is genomineerd voor de Bachelorprijs 2024

Jente Pardon (21), recent afgestudeerd als leraar kleuteronderwijs aan Hogeschool VIVES, is genomineerd voor de Bachelorprijs met haar thesis waarin ze manieren onderzocht om kleuters op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het begrip diversiteit. Met deze deelprijs bekronen SciMingo en de Vlaamse hogescholen professionele bachelorproeven die sterk inzetbaar zijn in het werkveld.

Geïnspireerd door haar stage-ervaring in een Filipijnse school ontwikkelde Jente Pardon uit Heule een interactief prentenboek met een bijpassende handpop om kleuters op een toegankelijke manier kennis te laten maken met diversiteit en interculturaliteit. Het boek brengt de Filipijnse cultuur tot leven in de klas en geeft kleuterleerkrachten een laagdrempelige tool om de concepten spelenderwijs te introduceren. Jente haalde de longlist van de Bachelorprijs 2024 uit meer dan 100 inzendingen en maakt kans op een prijs ter waarde van 1.500 euro.

Uitreiking

Eind november wordt de shortlist van vijf genomineerden bekendgemaakt. De uiteindelijke winnaar van de Bachelorprijs wordt onthuld tijdens de plechtige uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs op donderdagavond 19 december in het stadhuis van Gent.

De Vlaamse Scriptieprijs

Elk jaar kost het tal van laatstejaarsstudenten bloed, zweet en tranen om een bachelor- of masterproef te schrijven. Helaas belanden deze eindwerken vaak in een digitaal zwart gat of archief. Om deze scripties van hun droevige lot te redden, organiseert vzw SciMingo de Vlaamse Scriptieprijs, een wedstrijd die sterk en relevant onderzoek onder de aandacht brengt van een breder publiek.

Naast de hoofdprijs worden er ook vijf deelprijzen uitgereikt, waaronder de Bachelorprijs, die sinds 2018 professionele bachelorproeven bekroont die naast een duidelijke nieuwswaarde en journalistieke bruikbaarheid, ook het beste blijk geven van een innoverend karakter en sterk inzetbaar zijn in het werkveld.