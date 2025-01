Hogeschool VIVES wordt marktleider bij 25-plussers en overschrijdt dit academiejaar al de kaap van 19.000 studenten

Hogeschool VIVES bevestigt haar positie als een van de koplopers in het Vlaamse hoger onderwijs met een opvallende groei in inschrijvingen. 19.262 studenten schreven zich dit academiejaar al in. Dat is het hoogste aantal ooit voor de hogeschool. Vooral de stijgende instroom van studenten ouder dan 25 jaar onderstreept de unieke aantrekkingskracht van Vives.

Met 26% van haar professionele bachelors en graduaatsstudenten ouder dan 25 jaar is Hogeschool VIVES marktleider in dit segment. De groei bij deze doelgroep, die ook in heel Vlaanderen een stijging van 7% kent, ligt bij VIVES nog hoger. De grootste stijging doet zich voor bij de 40-plussers, een bevestiging van de relevante en flexibele opleidingsprogramma’s die inspelen op de noden van volwassenen en heroriënterende studenten.

Sterke inschrijvingscijfers en groeiend marktaandeel

Naast de indrukwekkende cijfers bij 25-plussers, heeft VIVES ook een algemene stijging in het aantal studiestarters gerealiseerd. Deze stijging ligt hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen, wat bijdraagt aan een licht groeiend marktaandeel voor de hogeschool. Het dagonderwijs herstelt zich eveneens en bereikt voor het eerst sinds 2020-2021 opnieuw hogere studentenaantallen. Dat studenten zich bij VIVES gedurende heel het jaar kunnen inschrijven verklaart mee deze stijging.

In het afstandsonderwijs blijft de groei spectaculair, met een stijging van 15,5% ten opzichte van vorig jaar. Dit onderwijsmodel, dat nu goed is voor 25% van alle inschrijvingen bij VIVES, sluit aan bij de toenemende vraag naar flexibiliteit in het hoger onderwijs.

Toekomstgericht

“De sterke groei in het aantal 25-plusstudenten bevestigt dat we een belangrijke rol spelen in levenslang leren en volwassenenonderwijs”, zegt Kathy Dewitte, algemeen directeur van VIVES. “Met onze flexibele en praktijkgerichte opleidingen blijven we inspelen op de behoeften van een diverse studentenpopulatie, van generatiestudenten tot volwassenen die een nieuwe professionele weg inslaan.”

Met een blijvende focus op kwaliteit, een groot aanbod van (nieuwe) opleidingen, flexibiliteit en praktijkgericht onderwijs is VIVES klaar om haar leidende positie in de markt verder te versterken en in te spelen op de uitdagingen en kansen van morgen.