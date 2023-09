Gloednieuw studentencomplex ‘Yum Upkot’ opent deuren in centrum Kortrijk

Het Gentse Upgrade Estate zet een volgende stap in het Kortrijkse Upkot-verhaal. Vandaag openen de deuren van ‘Yum Upkot’, de naam verwijst naar de Lekkerbeetstraat waar het nieuwe studentencomplex zich bevindt. “We ontvangen een kleine 80 studenten in een huiselijke sfeer met veel leefruimtes en een ruime binnentuin.”

Met de 78 – reeds verhuurde – kamers van Yum Upkot telt de Kortrijkse binnenstad nu in totaal 152 studentenkamers in drie Upkot-gebouwen. Een standaardkamer van 15 m² met eigen toilet en douche kost gemiddeld 420 euro per maand. Het complex heeft zeven gedeelde keukens met chill spots, een inspirerend studiecafé en een prachtige stadstuin. Daarnaast is de uitstekende locatie, dicht bij verschillende campussen en het treinstation, een grote troef. 90 procent van de bewoners zijn eerstejaarsstudenten.

“We zijn in zeven steden actief, maar we hebben iets met Kortrijk. Het is een vernieuwende stad. Het stadsbestuur heeft een goede visie op de toekomst. Redelijk wat Gentenaars komen terug naar Kortrijk, ook voor de vernieuwing in het onderwijsaanbod. Voor die unieke opleidingen komen studenten soms van ver”, zegt Nele Van Damme (46). Zij is samen met Koen Belsack (48) oprichter en CEO.

Duurzame reconversie

Met dit project draagt Upgrade Estate bij tot de onmiskenbare aantrekkingskracht van de Kortrijkse binnenstad. De reconversie van de oude, leegstaande kantoren (tot zes jaar geleden in gebruik door Unizo) naar duurzaam gebouwde studentenkamers en een vernieuwde handelsruimte zorgt voor extra levendigheid in het winkel-wandelgebied van Kortrijk. Daarbij krijgt ook de prachtige gevel in de Lange Steenstraat zijn oude glorie terug van toen het nog, tot 2013, café de Middenstand was.

“Yum Upkot is omwille van de gedeeltelijke renovatie een hybride project. We hebben enorm ingezet op sustainability. Duurzaamheid in vergroening en technieken zoals warmtepompen en zonnepanelen. Voor het interieurdesign trekken we de kaart van upcycling en gingen we creatief aan de slag met bestaande spullen”, aldus Nele.